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「我們的海洋」落幕 台灣代表團展現海洋治理決心

中央社／ 台北5日電

第十屆「我們的海洋大會」落幕，外交部今天表示，台灣代表團主辦一場官方周邊活動，應邀擔任6場官方周邊會議與談，並與友邦及理念相近國等舉行14場雙邊會談，展現台灣貢獻海洋治理的決心。

外交部晚間發布新聞稿指出，第十屆「我們的海洋大會」（OOC）於4月28日至30日在韓國釜山舉行，台灣由海洋委員會國家海洋研究院院長陳璋玲率團，並邀集外交部及財團法人國際合作發展基金會等代表組團與會。

外交部說明，台灣代表團積極參與今年大會活動，包括以「智慧海洋數據應用：邁向永續未來」（SmartOcean Data Applications: Advancing Towards a Sustainable Future）為題，主辦一場官方周邊活動，受邀擔任6場官方周邊會議與談。

外交部表示，台灣代表團就本屆大會所關切主題，包括海洋保護區、永續漁業、海洋汙染、氣候變遷、海事安全、藍色經濟及數位海洋等議題，與帛琉、聖克里斯多福及尼維斯等友邦，以及理念相近國家政府及其專業機構、國際組織、NGO等舉行共14場雙邊會談，3友邦代表也在場內會議為台灣執言，與會成果豐碩，展現台灣貢獻海洋治理的決心。

外交部強調，台灣擁有先進的海洋科研技術，是全球推動「海洋永續」不可或缺的夥伴，身為印太地區負責任的一員，台灣對海洋保育與永續治理向不遺餘力，並秉持「專業、務實、有貢獻」的原則參與OOC等國際海洋議題機制，向國際社會展現台灣願與各國攜手合作推動全球海洋事務，以共同實現「2050淨零排放」、「30x30倡議」與「永續海洋」等目標。

保護區 外交部 永續 海洋汙染

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