快訊

營養午餐廠商爆食安遭北市禁標 議員批「昨才停止供餐」：新北為何能得標

美股早盤／川普對海外電影課關稅再引憂 道瓊跌150點、Skechers暴漲25%

百想／廉惠蘭「苦盡柑來」奪女配角獎 女兒IU台下哭了

外交部、教育部雙部長會議 共推先鋒人才培育專案

中央社／ 台北5日電

外交部長林佳龍與教育部長鄭英耀今天召開雙部長會議，規劃共同執行「先鋒人才培育專案」，並初步研商運用友邦及夥伴國家當地資源，建構「學、訓、用」一體制度，除協助友邦人才發展，另盼透過擴大海內外人才交流，滿足企業對全球化人才的需求。

外交部晚間發布新聞稿表示，部長林佳龍與教育部長鄭英耀今天在外交部召開雙部長會議，由兩部規劃共同執行「先鋒人才培育專案」，攜手培育及投資提升國家競爭力與台灣產業最需要的人才資產。

外交部指出，為實踐總統賴清德「青年百億海外圓夢基金計畫」，擴大延攬海外優秀人才，同時增加台灣青年國際參與，外交部與教育部倍增台灣獎學金名額，鼓勵國外青年來台留學；另透過「邦交國青年來台圓夢計畫」，邀請邦交國的青年來台灣交流，展現對友邦的支持，並整合各部會資源，發揮「總合外交」精神，輸出台灣成功經驗，協助邦交國整體發展。

外交部說明，為深化與友邦及理念相近國家的實質合作關係，外交部也與教育部在會議中，初步研商運用友邦及夥伴國家當地資源，並透過空大模式（遠距教學及面授）、雙聯學程、設立專班、建教合作、提供獎學金等方式，建構「學、訓、用」一體制度。

外交部表示，除協助友邦產業及人才發展，另盼透過擴大海內外人才交流，增加知識及技術的流動，培養具國際競爭力與跨文化能力的人才，以滿足企業對全球化人才的需求，並緩解台灣產業面臨少子化的問題。

外交部指出，未來將與教育部將持續攜手各界夥伴，協助友邦及夥伴國家培育策略產業所需人才，共同提升台灣的整體國家競爭力及國際影響力，實現賴總統「經濟日不落國」願景。

外交部 教育部 青年

延伸閱讀

【重磅快評】逼學童背白色恐怖酷刑 仇恨教育向下扎根？

台大學生擺攤連署罷免 校長陳文章：都在校外

【重磅快評】從台灣國到脫中入美 賴政府不演了

【重磅快評】閣員消滅中華民國 卓揆拿什麼戰蔣萬安？

相關新聞

不只網銀狂當機 內政部官網也傳「這原因」連線異常

不只民眾瘋搶便宜的美元與日圓，造成多家網路銀行出現「塞車」情形，內政部官網也出現連線異常。內政部指出，上午8時50分起，...

土樹三鶯選區議員恐減1席...迎接3新人挑戰 現任壓力大

新北近年人口增長，依人口數改變，牽動議員選區席次變動。第2選區林口、五股、泰山議員席次可望增加1席至5席；而第8選區土城、樹林、三峽、鶯歌有很大機會需減1席變為9席。為此，土樹三鶯選區現任議員人人自危，五泰林則新人輩出，台面上、下已暗潮洶湧。...

照片看歷史／1956年台北賓館兒童園遊會 為漢生病募款

1956年5月5日，台北市國際婦女協會在台北賓館舉行盛大的兒童遊園年會，邀請中外兒童購券入場遊玩，遊戲的項目有坐飛機、飛鏢、小丑表演、射擊、飛機造型設施及其他新奇玩意，入場券發售所得，將全數專款用在澎湖島設立的漢生病研究及防治中心...

世界新聞自由日 馬爾地夫總統讓記者問到飽

馬爾地夫總統辦公室四日聲明，總統穆伊祖三日召開約十五小時「馬拉松式」記者會，打破烏克蘭總統澤倫斯基之前寫下的記者會時長紀...

波蘭前總統華勒沙：全球民主正被摧毀、破壞

曾獲諾貝爾和平獎的波蘭前總統華勒沙四日出席世界新聞媒體年會，談「從自由鬥士學習反制民粹與守護民主」。華勒沙表示，全球民主...

烏克蘭獨立媒體協會 獲新聞自由金筆獎

世界新聞媒體年會今年在波蘭克拉科夫舉行，象徵新聞自由的「金筆獎」頒給烏克蘭獨立媒體協會，表彰近幾年來在俄烏戰火下，烏克蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。