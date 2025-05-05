外交部、教育部雙部長會議 共推先鋒人才培育專案

外交部長林佳龍與教育部長鄭英耀今天召開雙部長會議，規劃共同執行「先鋒人才培育專案」，並初步研商運用友邦及夥伴國家當地資源，建構「學、訓、用」一體制度，除協助友邦人才發展，另盼透過擴大海內外人才交流，滿足企業對全球化人才的需求。

外交部晚間發布新聞稿表示，部長林佳龍與教育部長鄭英耀今天在外交部召開雙部長會議，由兩部規劃共同執行「先鋒人才培育專案」，攜手培育及投資提升國家競爭力與台灣產業最需要的人才資產。

外交部指出，為實踐總統賴清德「青年百億海外圓夢基金計畫」，擴大延攬海外優秀人才，同時增加台灣青年國際參與，外交部與教育部倍增台灣獎學金名額，鼓勵國外青年來台留學；另透過「邦交國青年來台圓夢計畫」，邀請邦交國的青年來台灣交流，展現對友邦的支持，並整合各部會資源，發揮「總合外交」精神，輸出台灣成功經驗，協助邦交國整體發展。

外交部說明，為深化與友邦及理念相近國家的實質合作關係，外交部也與教育部在會議中，初步研商運用友邦及夥伴國家當地資源，並透過空大模式（遠距教學及面授）、雙聯學程、設立專班、建教合作、提供獎學金等方式，建構「學、訓、用」一體制度。

外交部表示，除協助友邦產業及人才發展，另盼透過擴大海內外人才交流，增加知識及技術的流動，培養具國際競爭力與跨文化能力的人才，以滿足企業對全球化人才的需求，並緩解台灣產業面臨少子化的問題。

外交部指出，未來將與教育部將持續攜手各界夥伴，協助友邦及夥伴國家培育策略產業所需人才，共同提升台灣的整體國家競爭力及國際影響力，實現賴總統「經濟日不落國」願景。