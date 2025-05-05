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網站一度異常 內政部：網路通訊設備故障已修復

中央社／ 台北5日電

內政部說，今天上午8時50分起，所屬網站部分網頁出現連線緩慢等異常情況，經緊急檢查確認為網路通訊設備發生故障導致，約在11時50分將設備更換完畢，現已恢復正常。

內政部今天透過新聞稿表示，上午8時50分起，所屬網站部分網頁出現連線緩慢等異常情況，經緊急檢查確認為網路通訊設備發生故障所致（反向代理伺服器Reverse Proxy），已第一時間啟動應變機制，並完成備援設備更換作業，現在各項系統服務都已恢復正常。

內政部指出，為確保網站穩定運作與服務不中斷，會持續監控系統運作狀況，並定期進行相關設備檢測與更新，這次異常事件已在最短時間內完成處理，相關服務目前都可正常使用。

內政部強調，為提升網路穩定性並強化應變能力，未來將進一步加強網路監控機制，提高監控密度，以更精確掌握設備運作狀況。此外，也將積極全面提升及汰換老舊設備，確保網路服務穩定運作，降低影響範圍及系統恢復時間，提供更穩定可靠的數位服務。

內政部 監控 網路

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