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加拿大僑界挺台入WHO 大讚台灣醫療成就

中央社／ 溫哥華4日專電

第78屆世界衛生大會（WHA）將登場，大溫哥華台灣僑界聯合會和駐溫哥華辦事處僑務組等多人，日前在卑詩省議會大樓前街頭宣傳，數十名外國友人聲援台灣加入世界衛生組織（WHO）。

昨天卑詩省議會所在地維多利亞市充滿濃厚的台灣力量，這股力量來自大溫哥華和維多利亞僑界的推動，立即獲得許多外國友人響應。

卑詩省議會大樓是當地著名景點，來自世界各國的遊客和當地居民看到僑胞們在街頭舉著Chip in WithTaiwan、Health for All和Support Taiwan to WHO等支持台灣參與WHO的標語，紛紛主動關切並表示支持。

一家5口來自菲律賓的民眾說，他們到訪台灣很多次，對台印象很好，「台灣進步又友善，疾病又不分國家地域，因為政治理由不讓台灣參加WHO，實在很荒謬」。

曾經在世界銀行工作、目前住在維多利亞的安娜（Anna）說：「因工作關係，我和許多台灣人有共事與交流的經驗，對台灣的高效管理和創新進步理念印象深刻，如果台灣參加國際組織，相信會發揮許多貢獻。」

大溫僑界聯合會共同主席張健理、謝明珠和副主席張亦凱表示，WHA將在5月19日至27日召開會議，台灣仍被拒於門外，這次活動主要是宣傳台灣軟實力，期盼新一屆聯邦政府能繼續支持台灣。

加拿大GTMA全球衛生協會主要成員邱麗蓮、高鈞彥和蔡志偉表示，協會近期將陸續拜訪新科國會議員，藉此說服渥太華積極落實加台貿易與衛生協議中的合作項目，例如共同推進數位健康、心理健康、非傳染性疾病等領域的工作計劃。

成員們表示：「儘管無法參加WHO或WHA，但國與國雙邊合作潛力無窮。正值川普政府宣布要退出WHO、台灣又於加入WHO屢遭挫敗之際，台灣應該思考如何在國際醫療界殺出另一條新道路。」

WHO 溫哥華

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