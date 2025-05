加拿大僑界挺台入WHO 大讚台灣醫療成就

第78屆世界衛生大會(WHA)將登場,大溫哥華台灣僑界聯合會和駐溫哥華辦事處僑務組等多人,日前在卑詩省議會大樓前街頭宣傳,數十名外國友人聲援台灣加入世界衛生組織(WHO)。

昨天卑詩省議會所在地維多利亞市充滿濃厚的台灣力量,這股力量來自大溫哥華和維多利亞僑界的推動,立即獲得許多外國友人響應。

卑詩省議會大樓是當地著名景點,來自世界各國的遊客和當地居民看到僑胞們在街頭舉著Chip in WithTaiwan、Health for All和Support Taiwan to WHO等支持台灣參與WHO的標語,紛紛主動關切並表示支持。

一家5口來自菲律賓的民眾說,他們到訪台灣很多次,對台印象很好,「台灣進步又友善,疾病又不分國家地域,因為政治理由不讓台灣參加WHO,實在很荒謬」。

曾經在世界銀行工作、目前住在維多利亞的安娜(Anna)說:「因工作關係,我和許多台灣人有共事與交流的經驗,對台灣的高效管理和創新進步理念印象深刻,如果台灣參加國際組織,相信會發揮許多貢獻。」

大溫僑界聯合會共同主席張健理、謝明珠和副主席張亦凱表示,WHA將在5月19日至27日召開會議,台灣仍被拒於門外,這次活動主要是宣傳台灣軟實力,期盼新一屆聯邦政府能繼續支持台灣。

加拿大GTMA全球衛生協會主要成員邱麗蓮、高鈞彥和蔡志偉表示,協會近期將陸續拜訪新科國會議員,藉此說服渥太華積極落實加台貿易與衛生協議中的合作項目,例如共同推進數位健康、心理健康、非傳染性疾病等領域的工作計劃。

成員們表示:「儘管無法參加WHO或WHA,但國與國雙邊合作潛力無窮。正值川普政府宣布要退出WHO、台灣又於加入WHO屢遭挫敗之際,台灣應該思考如何在國際醫療界殺出另一條新道路。」