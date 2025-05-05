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駐教廷使館成台灣客打卡地 國旗飄揚留言本滿是感動

中央社／ 梵蒂岡5日專電

一字一句訴說在海外看到國旗的感動，翻開駐教廷大使館「訪客留言本」，足見台灣民眾對梵蒂岡這個歐洲唯一邦交國的重視；幾乎每天都有台灣遊客按門鈴，希望到使館參訪或拍照留念。

在使館設置留言本是駐教廷大使李世明的創意，他本週即將離任退休。

回顧從2015年迄今的9年多駐梵經歷，李世明認為，儘管在邦交國壓力繁重，還要接待絡繹上門的台灣訪客，勢必增加館員工作，但每個台灣民眾看到國旗飄揚露出的笑容與驕傲，都鼓舞前線外交人員，更努力守護台梵間珍貴的邦誼。

根據記者經驗，只要在駐教廷使館停留1、2小時，幾乎都會遇到台灣遊客上門，有時一天就來好幾批。

有些遊客是前往聖伯多祿大教堂觀光時，偶然在前方協和大道上抬頭看見中華民國國旗飄揚，才發現這裡有台灣的大使館；有些訪客則是專程前來，笑稱駐教廷使館已是社群網站熱門「打卡」地點，來梵蒂岡必須到此一遊。

台美混血的訪客莊文生（Vincent Stubbbs）向中央社表示，他旅行時無意間看到駐教廷使館，覺得超級興奮，他秀出自己的台灣護照說，他母親是台灣人，父親是美國人，「雖然從小在美國長大，但我是個驕傲的台灣人，所以真的很想上樓來看看台灣大使館」。

莊文生特別向使館索取了一幅小型國旗作紀念，希望可以拍照給台灣的親友看。他表示，他前陣子剛到台灣住幾個月，到師大上課，「我希望將來可以搬回台灣，在台灣與自己的根源連結」。

在比利時當交換學生的張佳樂、呂宛霖，日前到羅馬旅遊時，專程到使館拍照留念，原本不知道可以上樓參觀，巧遇使館人員主動接待，開心在留言本簽下感動心情。

呂宛霖向中央社說：「很難得在歐洲可以看到我們的國旗，因此看到國旗很感動，尤其國旗在飛舞的時候，我內心也感覺很澎湃。」

張佳樂向中央社表示，看到使館國旗很有歸屬感，她們來海外大約3個月，「有時候覺得很想回台灣，來這邊看到國旗，有一種緩解鄉愁的感覺」。

國旗 大使館 教廷

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