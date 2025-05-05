芝加哥波蘭憲法日遊行 台僑加入籲支持台灣國際參與

駐芝加哥辦事處、芝加哥台灣同鄉會、挺台灣（Team Taiwan）等機構團體，3日參加當地年度盛會「波蘭憲法日」大遊行，期間呼籲美國中西部各界支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）活動。

台灣遊行隊伍手持參與「世界衛生大會」（WHA）標語，由台灣黑熊、電音三太子助陣，活動中能見度極高，期間呼籲芝市各界支持台灣有意義參與世界衛生組織及世界衛生大會，民眾爭相合影。

波蘭裔是芝加哥市主要族裔之一，超過1萬2000人參加遊行活動，主辦單位波蘭民族聯盟（PolishNational Alliance）支持台灣訴求，除介紹駐芝加哥辦事處長類延峰及台灣同鄉會外，更肯定疫情期間台灣向波蘭捐贈口罩及醫療物資，波蘭也捐贈40萬劑AZ疫苗予台灣，彰顯兩國友誼。

主辦單位強調，俄烏戰爭期間，台灣與波蘭攜手在烏克蘭協助難民安置等人道救援任務，展現台灣在國際人道合作的重大貢獻，也凸顯台灣具備參與全球公共衛生與人道援助的實力與責任感，進一步強化台灣有能力且有資格參與WHO及WHA的正當訴求。

芝加哥市長強生（Brandon Johnson）、伊利諾州審計長孟多薩（Susana Mendoza）、芝加哥市議會友台連線共同主席羅培茲（Raymond Lopez）及波蘭駐芝總領事傑柯斯卡（Regina Jurkowska）等多位當地官員與外賓出席活動。

類延峰指出，中國曲解聯大2758號決議，試圖孤立台灣，但政治不應凌駕醫療專業，台灣有意願也有實力貢獻國際社會，呼籲美國中西部各界支持台灣有意義參與WHO與WHA，讓台灣堅強醫療專業幫助更多國家，攜手創造無國界的健康未來。

僑務委員邱垂洸、林俊光、台灣人公共事務會伊利諾州分會會長陳敘儒與芝加哥青年文化大使等台僑團體出席活動。

1791年，歐洲波蘭立陶宛聯邦通過五三憲法，被認為是歐洲首部成文憲法。1892年起，芝加哥波蘭裔社群在接近5月3日的週末舉行盛大遊行，慶祝紀念波蘭民主歷史性的一頁。