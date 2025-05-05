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波蘭前總統華勒沙：全球民主正被摧毀、破壞

聯合報／ 記者蕭白雪／克拉科夫報導
一九八三年諾貝爾和平獎得主、波蘭第一任民選總統華勒沙（中），受邀擔任世界新聞年會開場對談貴賓。記者蕭白雪／攝影
一九八三年諾貝爾和平獎得主、波蘭第一任民選總統華勒沙（中），受邀擔任世界新聞年會開場對談貴賓。記者蕭白雪／攝影

曾獲諾貝爾和平獎的波蘭前總統華勒沙四日出席世界新聞媒體年會，談「從自由鬥士學習反制民粹與守護民主」。華勒沙表示，全球民主正在被摧毀、被破壞，必須找到提供全球解決方案，否則無法拯救我們的文明。

主辦單位特別指出，在新聞自由壓力不斷加大的背景下舉行此次會議。面對來自全球七十多個國家、近千名各國媒體及相關組織代表，曾帶領中歐國家走向民主的華勒沙在今年的世界新聞媒體年會開幕式上，特別談到拯救當代民主的重要。

華勒沙今年三月與曾被關押的波蘭政治犯共三十九人聯名致信給美國總統川普，對川普與副總統范斯在白宮喝斥烏克蘭總統澤倫斯基的事件表達不滿。華勒沙和他的前戰友們表示，他們對「白宮橢圓辦公室內的氣氛感到恐懼」，這種氣氛讓他們想起了「安全部門和共產黨法庭進行的審訊情景」。

華勒沙公布的連署信中寫著：「懷著震驚與厭惡觀看了您與烏克蘭總統澤倫斯基的對話。我們認為，您要求烏克蘭對美國提供的物質援助表達尊重與感激，是一種侮辱」。

華勒沙在一九八○年代帶領波蘭團結工聯與共產政府談判，促成一九八九年圓桌會議，團結工聯取得壓倒性勝利，開啟東歐民主化浪潮。他曾訪問台灣，分享民主轉型經驗，並成立華勒沙基金會，持續推動民主、人權與國際交流。

華勒沙堅持以和平、非暴力方式推動社會改革，強調團結與互助的精神，不僅影響波蘭，也成為東歐其他國家民主運動典範，獲得國際社會高度肯定，並於一九八三年獲得諾貝爾和平獎。

波蘭 烏克蘭 華勒沙

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