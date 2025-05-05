世界新聞自由日 馬爾地夫總統讓記者問到飽

馬爾地夫總統辦公室四日聲明，總統穆伊祖三日召開約十五小時「馬拉松式」記者會，打破烏克蘭總統澤倫斯基之前寫下的記者會時長紀錄，此舉旨在呼應「世界新聞自由日」。

四十六歲的穆伊祖自當地時間三日上午十時起舉行這場記者會，持續十四小時五十四分，期間數度暫停進行祈禱。這段期間他回答五花八門的提問，除了記者，還有民眾透過記者轉交的問題。現場約有廿多名記者並獲餐點供應。

聲明提到，這場延長至午夜過後的記者會，是由一位總統創下的新世界紀錄，即穆伊祖總統不間斷回覆記者提問；「他（穆伊祖）同意媒體在社會中扮演要角，並強調如實、平衡與公正報導的重要性」。

打破澤倫斯基14小時紀錄

烏克蘭國家檔案局二○一九年十月聲稱，總統澤倫斯基曾舉行十四小時記者會，打破前紀錄保持人白俄羅斯總統魯卡申柯的七個多小時紀錄；當時俄烏尚未全面開戰。

據無國界記者組織（ＲＳＦ）最新公布的今年「世界新聞自由指數」，馬爾地夫在全球一八○國中排名第一○四，上升兩名。印度洋小國、度假勝地馬爾地夫總統似乎很擅長透過媒體宣傳。

穆伊祖的前任納希德也曾創下另項世界紀錄，為了凸顯全球海平面升高對馬爾地夫造成的國家存亡威脅，他在二○○九年舉行全球首次「水下內閣會議」，當時他與穿水肺潛水裝備的內閣成員一起，在印度洋海底召開全國轉播會議。馬爾地夫位於對抗全球暖化的最前線，海平面上升恐淹沒這個由一一九二個散布在赤道的小型珊瑚島國。