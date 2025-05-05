烏克蘭獨立媒體協會 獲新聞自由金筆獎

世界新聞媒體年會今年在波蘭克拉科夫舉行，象徵新聞自由的「金筆獎」頒給烏克蘭獨立媒體協會，表彰近幾年來在俄烏戰火下，烏克蘭當地記者持續不懈地為世人報導戰爭訊息，在對抗假訊息的同時也提供當地居民重要資訊。

今年年會討論最多的議題則是ＡＩ對新聞出版業的影響，連續三天的會議有來自各國媒體業者，討論各國關於ＡＩ在新聞出版業上的運用策略與挑戰，包括ＡＩ在媒體運用上的歐盟法令規範等。

金筆獎是世界新聞媒體年會每年表彰對新聞自由奮戰且有貢獻者，世界編輯人論壇主席瑪莎．拉莫斯在今年的世界新聞媒體年會自由金筆獎頒獎典禮上，將金筆獎頒給烏克蘭獨立媒體。

代表烏克蘭媒體領取二○二五年自由金筆獎的是當地出版商協會（AIRPPU）執行長Oksana Brovko及烏克蘭媒體商業協會（ＵＭＢＡ）主席Oleksii Pogorelov。

拉莫斯說，為新聞業提供資金並保持公共利益報導可及性的經濟模式，正面臨著前所未有的壓力。應對不斷發展的新技術，並在受眾轉移注意力之前找到接觸他們的方法，是每一位媒體領導者都十分關注的問題。

Oksana Brovko代表致詞時表示，「最大的挑戰是安全」。隨著戰爭持續，烏克蘭地方及區域媒體成為重要資源，不僅報導最新攻擊或傷亡數字，還提供居民實用資訊，包括幫助居民尋找逃生綠色通道。

他說，在烏克蘭國內，今日新聞業的角色不限於報導前線戰況或報導人民遭受的破壞與苦難，也不僅是記錄犯罪和調查腐敗，獨立的當地媒體承擔了一項極其重要的工作，那就是將社區居民、地方當局和企業人士聚集在一起，以解決因戰爭而日益嚴峻的各種迫切問題。

對於仍在烏克蘭境內報導的獨立記者而言，規則正在改變，安全成為持續的挑戰。此外，隨著媒體的變化，當地媒體非營利組織成為烏克蘭記者的重要支持系統。