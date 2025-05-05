聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭獨立媒體協會 獲新聞自由金筆獎

聯合報／ 記者蕭白雪／波蘭報導
世界新聞媒體年會今年在波蘭舉行，現場學者及新聞媒體探討控管科技平台對新聞的威脅與風險，並分享各國立法進度。記者蕭白雪／攝影
世界新聞媒體年會今年在波蘭舉行，現場學者及新聞媒體探討控管科技平台對新聞的威脅與風險，並分享各國立法進度。記者蕭白雪／攝影

世界新聞媒體年會今年在波蘭克拉科夫舉行，象徵新聞自由的「金筆獎」頒給烏克蘭獨立媒體協會，表彰近幾年來在俄烏戰火下，烏克蘭當地記者持續不懈地為世人報導戰爭訊息，在對抗假訊息的同時也提供當地居民重要資訊。

今年年會討論最多的議題則是ＡＩ對新聞出版業的影響，連續三天的會議有來自各國媒體業者，討論各國關於ＡＩ在新聞出版業上的運用策略與挑戰，包括ＡＩ在媒體運用上的歐盟法令規範等。

金筆獎是世界新聞媒體年會每年表彰對新聞自由奮戰且有貢獻者，世界編輯人論壇主席瑪莎．拉莫斯在今年的世界新聞媒體年會自由金筆獎頒獎典禮上，將金筆獎頒給烏克蘭獨立媒體。

代表烏克蘭媒體領取二○二五年自由金筆獎的是當地出版商協會（AIRPPU）執行長Oksana Brovko及烏克蘭媒體商業協會（ＵＭＢＡ）主席Oleksii Pogorelov。

拉莫斯說，為新聞業提供資金並保持公共利益報導可及性的經濟模式，正面臨著前所未有的壓力。應對不斷發展的新技術，並在受眾轉移注意力之前找到接觸他們的方法，是每一位媒體領導者都十分關注的問題。

Oksana Brovko代表致詞時表示，「最大的挑戰是安全」。隨著戰爭持續，烏克蘭地方及區域媒體成為重要資源，不僅報導最新攻擊或傷亡數字，還提供居民實用資訊，包括幫助居民尋找逃生綠色通道。

他說，在烏克蘭國內，今日新聞業的角色不限於報導前線戰況或報導人民遭受的破壞與苦難，也不僅是記錄犯罪和調查腐敗，獨立的當地媒體承擔了一項極其重要的工作，那就是將社區居民、地方當局和企業人士聚集在一起，以解決因戰爭而日益嚴峻的各種迫切問題。

對於仍在烏克蘭境內報導的獨立記者而言，規則正在改變，安全成為持續的挑戰。此外，隨著媒體的變化，當地媒體非營利組織成為烏克蘭記者的重要支持系統。

世界新聞媒體年會 假訊息 出版業 戰爭 新聞自由 烏克蘭

延伸閱讀

對俄國新制裁？傳美已敲定 就等川普批准

美國將退出調解俄烏戰爭？國務院發言人談話引揣測 本人急發聲

「世界新聞自由指數」挪威奪冠 美排57川普第2任期造成

香港新聞自由跌至全球第140名 黎智英列10大受迫害媒體人

相關新聞

烏克蘭獨立媒體協會 獲新聞自由金筆獎

世界新聞媒體年會今年在波蘭克拉科夫舉行，象徵新聞自由的「金筆獎」頒給烏克蘭獨立媒體協會，表彰近幾年來在俄烏戰火下，烏克蘭...

世界新聞自由日 馬爾地夫總統讓記者問到飽

馬爾地夫總統辦公室四日聲明，總統穆伊祖三日召開約十五小時「馬拉松式」記者會，打破烏克蘭總統澤倫斯基之前寫下的記者會時長紀...

波蘭前總統華勒沙：全球民主正被摧毀、破壞

曾獲諾貝爾和平獎的波蘭前總統華勒沙四日出席世界新聞媒體年會，談「從自由鬥士學習反制民粹與守護民主」。華勒沙表示，全球民主...

顛覆傳統創百變風獅爺 陶藝家王明宗把金門風吹向日本

日本爆紅漫畫《吉伊卡哇》中的人氣角色「獅薩」，原型是沖繩的招福爺。而金門也有相似的民俗信仰「風獅爺」，不僅是鎮風止煞的守護神，也成為這座小島的文化象徵。在眾多推動風獅爺藝術的人之中，陶藝家王明宗是最具代表性的一位，他多年來對風獅爺藝術的耕耘，被譽為「風伯的傳人」。 自1990年代起，他投入風獅爺創作與研究，30多年來不斷創新，讓這項傳統信仰轉化為兼具藝術價值與文化魅力的作品。如今，63歲的他仍持續創作，希望讓風獅爺的文化傳承下去，走向世界。...

照片看歷史／1968年北市舉辦首屆中等以上學校運動會

台北市第一屆中等以上學校運動會，1968年5月4日上午10時在台北市立體育場揭幕，由台北市長兼大會會長高玉樹主持這項隆重的揭幕儀式。

幼兒玩具出租糾紛多 一圖看懂雷區

養小孩燒錢，加上嬰幼兒用品使用期限短，租借成為新興育兒風潮。從名牌嬰兒床、汽車座椅到學步車、玩具等，都可以花小錢租到。不過，類似的消費糾紛也不少，有家長因為玩具表面刮痕被扣上千元保證金，也有租到解體腳踏車，差點害幼兒受傷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。