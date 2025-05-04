聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報一周大事4/27~/3

聯合報／ 本報訊
國民黨主席朱立倫（中）說，從520開始，國會要提出罷免案、彈劾案，接下來要全面發動各種方式的罷免賴清德運動。記者胡經周／攝影
國民黨主席朱立倫（中）說，從520開始，國會要提出罷免案、彈劾案，接下來要全面發動各種方式的罷免賴清德運動。記者胡經周／攝影

國內

4月28日：國民黨主席朱立倫在國民黨中央黨部舉行「罷免賴清德行動全國啟動，罷免綠衛兵立委」記者會。他說，從五二○開始，國會要提出罷免案、彈劾案，接下來要全面發動各種方式的罷免賴清德運動。

5月1日：上百名台電員工在經濟部前陳情抗議，主張錯誤的能源政策造成台電龐大虧損，立委羅廷瑋質詢經濟部長郭智輝此事，郭智輝回應，看不下去可以離開啊，立委黃國昌批傲慢的郭大老闆，才是真正該離開的人。

5月2日：台幣狂升九點五三角，收盤前的最後五分鐘，央行出手將原本已經升破卅一元大關的台幣匯率拉回，終場收在卅一點○六四元，創卅六年來單日升值金額與幅度最高紀錄。

國外

4月28日：加拿大總理卡尼領導的自由黨在聯邦大選獲勝，可望拿下國會一六八席繼續執政。卡尼在勝選演說表示，美國總統川普「試圖瓦解我們」，好讓美國擁有加拿大，他誓言絕不會讓此事發生。

4月28日：白宮舉行記者會宣揚美國總統川普上任百日政績，稱川普第二任期已驅逐十三點九萬人出境。白宮發言人李維特說，「下一個一百天將達成包括貿易協議、和平協議以及減稅」。

4月29日：美國總統川普於密西根州發表執政百日演說時表示，這是最成功的一百天，終於有總統以美國優先，而不是中國優先。川普再度表示，所有國家都想與他談判，包括中國大陸。

川普 罷免 美國

延伸閱讀

不僅威脅取消哈佛免稅資格 川普傳也將腦袋動到這群組織身上

爭議不斷！川普正在籌備生日閱兵、發穿教宗服AI生成圖

CIA、NSA職員丟飯碗！川普擬裁情報機構數千崗位 CIA：是戰略的一部分

美貢獻最多？川普想更名二戰歐洲終戰紀念日 俄狠嗆：胡言亂語

相關新聞

聯合報一周大事4/27~/3

國內

怕賴清德成「麻煩製造者」？ 美專家籲川普：管管台灣

外交政策（Foreign Policy）網站1日刊登卡內基國際和平基金會資深研究員奇維斯（Christopher S. Chivvis）文章，題為「川普應該管管台灣」（Trump Should Rein in Taiwan），認為賴清德總統上任後不斷強調台灣主權獨立地位，雖有助鞏固自身支持，卻也提升北京動武風險。奇維斯認為，美國總統川普應仿效小布希時期做法，敦促台北克制以維持台海穩定，避免美國被捲入戰爭。

影／報導者成行動者！聯合報倡議生態永續 盼與環境「河好如初」

台灣南北狹長，高山層層堆疊，溪河短促蜿蜒分流入海，孕育出獨特的物種與生態系，不過河川之於環境的角色卻常常被忽略了，有鑑於...

照片看歷史／1956年守護市民安全 北市警察車巡隊成立

1956年5月3日，一支具有現代化裝備的警察車輛巡邏隊在台北市警察局正式成立。成立典禮於當日上午9時在中山堂廣場隆重舉行，先由時任省警務處長樂幹主持校閱式。時任台北市長高玉樹，主任秘書楊濟華，市議員事務本等均應邀參加。

圖解台幣雲霄飛車 單日狂飆9.53角創36年紀錄

台北匯市2日有如坐雲霄飛車，台幣早盤開出後一路竄升，在即將破31.1元大關之際央行阻升，將原本已升破31元大關的台幣匯率從30.98元拉回，重返31大關，終場收31.064元，飆升9.53角，升幅3.07%，創央行1989年4月採行管理浮動匯率制度以來，單日升值金額與幅度最高紀錄。

觀察站／推動「河好如初」 彌補社會裂痕

日本推理電影「砂之器」中，刑警站在江邊思索辦案方向，不遠處是一群孩童在江邊嬉戲。兒童溪邊戲水的電影場景不知凡幾，說明溪邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。