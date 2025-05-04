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聯合報一周大事4/27~/3
國內
4月28日：國民黨主席朱立倫在國民黨中央黨部舉行「罷免賴清德行動全國啟動，罷免綠衛兵立委」記者會。他說，從五二○開始，國會要提出罷免案、彈劾案，接下來要全面發動各種方式的罷免賴清德運動。
5月1日：上百名台電員工在經濟部前陳情抗議，主張錯誤的能源政策造成台電龐大虧損，立委羅廷瑋質詢經濟部長郭智輝此事，郭智輝回應，看不下去可以離開啊，立委黃國昌批傲慢的郭大老闆，才是真正該離開的人。
5月2日：台幣狂升九點五三角，收盤前的最後五分鐘，央行出手將原本已經升破卅一元大關的台幣匯率拉回，終場收在卅一點○六四元，創卅六年來單日升值金額與幅度最高紀錄。
國外
4月28日：加拿大總理卡尼領導的自由黨在聯邦大選獲勝，可望拿下國會一六八席繼續執政。卡尼在勝選演說表示，美國總統川普「試圖瓦解我們」，好讓美國擁有加拿大，他誓言絕不會讓此事發生。
4月28日：白宮舉行記者會宣揚美國總統川普上任百日政績，稱川普第二任期已驅逐十三點九萬人出境。白宮發言人李維特說，「下一個一百天將達成包括貿易協議、和平協議以及減稅」。
4月29日：美國總統川普於密西根州發表執政百日演說時表示，這是最成功的一百天，終於有總統以美國優先，而不是中國優先。川普再度表示，所有國家都想與他談判，包括中國大陸。
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