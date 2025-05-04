「河好如初」設計思考／青年工作坊 為河川保育找解方

由東海大學、清華大學及聯合報系文化基金會和聯合報系合作的「河好如初」工作坊，昨天上午在台北市私立大同大學展開，近六十名國內各大學的學生透過設計思考，為河川問題找出解方，五組入圍團隊須在今年十一月前讓方案落地執行，最終選出三組優勝隊伍，首獎有五萬元獎金。

入圍的五組隊伍分別是清華大學的「好河伴」、台北商業大學與中山女高組成的「Re River」、長榮大學與嘉南藥理大學組成的「Don't污Me」、大同大學的「與河同行」，以及東海大學的「筏子溪環境教育」，每組發給一萬元。

評審委員之一，也是聯合報系永續長羅國俊表示，參賽的九組隊伍都很優秀，在評分時令他陷入天人交戰，比他以前當總編輯時，從一堆國內外要聞中選擇頭版頭條還困難。雖然要用一萬元獎金讓計畫落地執行有點不足，但入圍的隊伍更要嘗試從同學之間、從校園裡，甚至從企業和公部門尋找和引用資源，將一切化為可能。

今年年底還會進行一次決選，獲勝的前三名隊伍將可分別獲得五萬元、三萬元和兩萬元獎金。

在會場，還擺了一個聯合報頭版的大型背板，供參加工作坊的學生拍照留念。一群清華大學的學生站在背板後方，高喊「清華大學永續一起來，我與地球河好如初」，瞬間變成新聞人物。

「河好如初」政策座談會昨天在聯合報有整版報導，為了讓參與設計思考工作坊的同學盡快進入狀況，了解台灣的河川面臨哪些問題，現場提供每人一份昨天的聯合報供大家翻閱，對這些用慣了智慧手機的數位原住民而言，拿著報紙閱讀對他們和對紙媒都是難得的畫面。

大同大學校長何明果昨天也到現場，他對河流很有感，大同大學附近就是基隆河，他每天沿著自行車道騎車，一天至少騎廿公里，去年一整年他就騎了七千一百多公里，除了運動紓壓，也藉此觀察河岸生態。

設計思考是一種以人為中心、強調問題定義與創新解方的流程，適合用來解決跨領域、具複雜性與多元利害關係人的議題。東海大學工業設計系副教授羅際鋐和一群「苗圃計畫」的大學老師，也到場引導學生思考，為河川問題找解方。