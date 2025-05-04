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「河好如初」設計思考／守護河川 年輕人上生態課

聯合報／ 記者王惠英陳美萍／台北報導
聯合報系永續長羅國俊（右一）與參加「河好如初」工作坊的同學熱烈討論。圖／聯合報系永續工作室
聯合報系永續長羅國俊（右一）與參加「河好如初」工作坊的同學熱烈討論。圖／聯合報系永續工作室

昨天在「河好如初」設計思考的工作坊中，吸引了來自台灣南北的大學生跟高中生，他們有人親近水岸，也有人從小被父母告誡要遠離河邊，如今齊聚一堂，守護河川成為他們共同的信念。以下是他們對河川的想法。

吳家敏（東海大學生命科學生態組）：我們系館就在東大溪旁，以前溪水品質很差，但整治後狀況改善很多，現在甚至可以看到魚、昆蟲、海藻，還有鳥類，水質清澈許多，我也實際參與東大溪的生物調查。這次參加設計思考工作坊，希望能跟不同科系、不同學校的同學交流生態觀點，也想把這次的經驗融入即將開始的大四畢業論文，未來也希望能將所學應用在環境改善。

張博鈞（逢甲大學水利系）：小時候媽媽常提醒我不要太靠近河邊，說河邊很危險、看起來髒兮兮的。長大後才了解，其實河川變成這樣，是因為長期缺乏管理與照顧。我既然選了水利系這個領域，就不應該只是學課本上的東西，還要真的了解問題、想辦法改善，讓河川不再是大家避之唯恐不及的地方，而是可以安心親近、共同守護的空間。

林齊家（中山女高）：我們每天用水，河川離我們那麼近，很多人卻從來沒仔細想過河的問題。工作坊讓我第一次接觸到「生態多樣性」這個概念，過去只知道水汙染，沒注意到河流裡的生物也會受到影響，今後會更深入思考生活中跟水有關的問題。

林心誼（東海大學生命科學系）：我小時候住在台中南屯區，經常和朋友到黎明國小附近的溪流裡捉吳郭魚，其實那條溪有點髒臭。長大後到日本沖繩玩，看到他們的河流很乾淨清澈，居民也會主動去撿垃圾。改善河川環境，不只需要政府介入，還是需要民眾有保護河川的想法，然後自主地去愛護。

大學生 東海大學

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聯合報一周大事4/27~/3

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