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「河好如初」設計思考／學生思考不設限 創新來自不可能
這是一場特殊的聚會，參與的學生來自四面八方，他們的目標只有一個，就是為台灣的河川找問題、想問題、最後解決問題。
學生分別來自大同、清華、東海、逢甲、長榮、嘉南藥理、台北商業等大學，其中還有一名中山女高的高二學生，近六十位青年學子。有些人清晨就從南部搭車北上，參加以河川保育為題的「設計思考工作坊」（Design Thinking），透過苗圃教練團的引導，為河川保育提出創新的解決方案。
在中山女高讀高二的林齊家，是這次活動中年紀最小的參加者，她說：「第一次參加這樣的活動，沒想到我也可以對這麼大的議題發聲。」
在國立中山大學任教的苗圃教練夏皓清說：「學生們都非常有想法，重要的是不要一開始就設限，先讓創意天馬行空。很多有價值的創新，就是從看似不可能的想像開始」。
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