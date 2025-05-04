「河好如初」設計思考／跨領域互動 激盪出更多火花

「跨科、跨域或跨校的互動學習，可以激盪出更多火花，創造更多可能」，是昨天這場設計思考的總舵手，東海大學創新創業中心主任羅際鋐的觀察。

羅際鋐表示，這次河好如初工作坊吸引了五十多位學生參加，有些學生已擁有河川的相關知識，等於是「帶著武器」來的，可以快速進入狀況。也有部分學生對於河川是一知半解，但透過昨天東海大學林惠真、清華大學周秀專及余紀忠文教基金會河川小組執行秘書呂理德等三位老師的解說分享，學生也能快速在網路上搜尋出與自身相關的河川議題，然後去發想創新的解決方案。

「由清大學生組成的團隊分享新竹頭前溪汙染、新豐垃圾山等改善方案，也對其他參加的學生起了化學變化。」羅際鋐說，每個學生可以感受到「如果我做出改變，跨出這一步，就能夠做到跟他們一樣或甚至更好」。同樣地，因為後面有一群人跟著他們做同樣的事情，清大團隊會更有底氣，產生一起往前邁進的效果。

羅際鋐希望透過設計思考工作坊，能夠喚醒年輕人對於河川議題有更多自覺，民眾及企業也能提供資源，讓河川更美好。