「河好如初」設計思考／AI當幫手 讓大眾看見水汙染

昨天設計思考工作坊入圍的五組團隊，有些是計畫透過ＶＲ虛擬實境，讓民眾認知河川困境；有些是希望透過社群平台，讓更多人感受到河川面臨的汙染，充分發揮Ｚ世代對數位的熟悉與創意。

第一名：好河伴（清華大學組員：王翊軒、黃筠捷、陳以晨、蕭宥祺、許文禕）。新竹的母親河—頭前溪正面臨的困境，包括廢水排放、都市進程加劇、產官學研社各方利害關係人資訊落差、民眾低環境親近等問題。他們希望透過LINE ChatBot聊天機器人成為「好河伴」，涵蓋政策、講座、導覽，以及各式「河好如初」年度永續節活動，減少資訊落差、促進民眾行動與反思到公共參與實質改善環境。

第二名：「ReRiver」視覺倡議行動平台（台北商業大學、中山女高組員：游浿涔、謝亭鈺、蔡鳳栩、劉宥君、林齊家）。發想了「River視覺化創意行動平台」，用看得見的方式，讓大家更直接感受到水汙染就在日常生活中。只有當問題被清楚地「看見」，人們才會真正意識到、願意行動。平台並串連IG、Facebook等社群平台，以及聯合報等媒體傳播，讓資訊傳得更遠更快，要有清澈的河川，唯有從每天生活中做起。

第三名：Don't污Me（長榮大學、嘉南藥理大學組員：游宛儒、蔡宜庭、楊崇祐、吳允揚、梁祐瑋、楊竣翔）。台南與高雄交界的二仁溪長年受到廢五金工廠排放廢水的影響，特別是流經中下游、臨近廢五金回收場的河段。為了搞清楚汙染到底從哪裡來，他們提出結合人工智慧和互聯網的智慧水質感測系統（AIoT）。這套系統可以偵測河川汙染變化，進行水質分析，用數字觀察汙染程度以及汙染來源。

第四名：與河同行（大同大學組員：梅君婕、曾冠霖、張倢瑜、邱詩文、李旺鴻、黃昌泓）。關注淡水河的家庭汙水、工業廢水與陳年垃圾等問題，提出「與河同行」的解方，重新連結人與河川的關係。預計開發一款民眾參與型Ａｐｐ，透過標記、分享、探索功能，打造一張「我們自己建立的河岸生活地圖」，有助於隨時監控河流環境狀況、提升大眾對河川的重視，以及交流更多台灣美好的河川風景。

第五名：筏子溪環境教育（東海大學組員：黃品彥、何俊霆、潘雯萱、何宜儒、張亦軒）。筏子溪沿岸不時漂浮的垃圾，正悄悄吞噬這片原本生機盎然的水域。團隊看見了大眾對筏子溪環境意識不足，提出結合科技與教育的創新解方。團隊決定以空拍機巡察、結合AI人工智慧與物種調查，全面掌握筏子溪的生態樣貌，讓垃圾止步，讓生機流動。