葉郎新書「從前，有個奇麗馬」 細數戲院軼事

串流平台當道，戲院岌岌可危，影評人葉郎近期出版「從前，有個奇麗馬」一書，細數台灣、好萊塢、日本戲院軼事，捕捉那些曾經陪伴影迷的珍貴記憶。

根據新經典文化發布新聞稿，「奇麗馬」是日治時期位在台北大稻埕「東薈芳」酒樓對面巷子裡的電影院，名為「台灣奇麗馬館」，後為西門町的戲院經營者古矢家族買下，改名「第三世界館」，後又以「大光明戲院」持續經營至1986年。

「到底什麼是奇麗馬？」葉郎的奇幻旅程就是從這個問題開始。

新聞稿指出，本書帶領讀者從台灣出發，穿越百年戲院風華，包括日治時期「斷臂少年」高松豐次郎來台開啟電影映演事業，開啟台灣電影製作、發行與映演的序幕，並影響了西門町電影街的發展。

書中也提到，加拿大育空淘金潮孕育出好萊塢首位電影院大亨席德‧格勞曼（Sid Grauman），他運用雜耍歌舞劇背景，打造結合現場表演和電影放映的映演模式，奠定今日電影院的樣貌。

本書借鏡舊片重映浪潮、影迷參與式的「洛基恐怖秀」扮裝、以及泰勒絲演唱會電影在全球颳起的旋風，證明全新觀影型態正在成形；此外，還分析電影海報特典、特別款爆米花桶等電影宣傳手法，以及影人映後場盛行現象，不僅道出電影院的前世今生，更啟發讀者對於未來觀影體驗的想像。

作者「葉郎：異聞筆記/Dr. Strangenote」粉專擁有10萬粉絲追蹤，書寫版圖橫跨電影配樂、影史八卦、產業觀察。

2023年葉郎首部著作「從前，有個錄影帶店」，透過已消逝的錄影帶產業，探索串流平台乃至現今影視產業受錄影帶影響的跡象，榮獲2023年Openbook好書獎「最佳生活書」，並入圍誠品閱讀職人大賞「年度新人」。