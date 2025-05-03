影／報導者成行動者！聯合報倡議生態永續 盼與環境「河好如初」

台灣南北狹長，高山層層堆疊，溪河短促蜿蜒分流入海，孕育出獨特的物種與生態系，不過河川之於環境的角色卻常常被忽略了，有鑑於此，聯合報系與清華大學、東海大學結合產官學研等社會力量，更邀請大學與高中學生一起討論河川保育的永續解方。

從生物多樣性到人為汙染，透過學生們於工作坊的討論，除了要找出對環境的多元解方，更希望藉著思考與接觸，讓大眾對各式社會議題，能有積極主動的對話。

清華大學學生王翊軒表示，除了塑膠垃圾比較明顯易見外，河川裡更多的是底泥汙染、八大重金屬、塑膠微粒等一些眼睛無法看見的汙染，希望藉由設計思考讓大眾一起了解河川整治的重要性。

媒體常久以來作為監督者與報導者，聯合報系希望再往前跨步，成為促進生態永續的倡議及行動者，邀請大眾一起參與永續議題，盼與環境「河好如初」。

聯合報系永續長羅國俊強調，媒體不能只是坐而言，也必須要採取一些起而行的行動來解決問題，希望在工作坊裡面討論之後，形成具體的解決方案，讓台灣的河流能夠重新恢復以往的清澈跟美好。