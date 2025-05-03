快訊

被無照少年狠撞重傷…陽交大教授國科會計畫泡湯 少年雙親需賠125萬

皮卡和賓士相撞全毀！黃石公園附近嚴重車禍 6華人旅客身亡

朱立倫稱北市5藍委安全 趙少康搖頭「民調不能看」：安慰自己而已

聽新聞
0:00 / 0:00

影／報導者成行動者！聯合報倡議生態永續 盼與環境「河好如初」

聯合報／ 聯合報 王彥鈞 林雍琁 台北採訪即時報導
媒體常久以來作為監督者與報導者，聯合報系希望再往前跨步，成為促進生態永續的倡議及行動者，邀請大眾一起參與永續議題，盼與環境「河好如初」。記者王彥鈞／攝影
媒體常久以來作為監督者與報導者，聯合報系希望再往前跨步，成為促進生態永續的倡議及行動者，邀請大眾一起參與永續議題，盼與環境「河好如初」。記者王彥鈞／攝影

台灣南北狹長，高山層層堆疊，溪河短促蜿蜒分流入海，孕育出獨特的物種與生態系，不過河川之於環境的角色卻常常被忽略了，有鑑於此，聯合報系與清華大學、東海大學結合產官學研等社會力量，更邀請大學與高中學生一起討論河川保育的永續解方。

從生物多樣性到人為汙染，透過學生們於工作坊的討論，除了要找出對環境的多元解方，更希望藉著思考與接觸，讓大眾對各式社會議題，能有積極主動的對話。

清華大學學生王翊軒表示，除了塑膠垃圾比較明顯易見外，河川裡更多的是底泥汙染、八大重金屬、塑膠微粒等一些眼睛無法看見的汙染，希望藉由設計思考讓大眾一起了解河川整治的重要性。

媒體常久以來作為監督者與報導者，聯合報系希望再往前跨步，成為促進生態永續的倡議及行動者，邀請大眾一起參與永續議題，盼與環境「河好如初」。

聯合報系永續長羅國俊強調，媒體不能只是坐而言，也必須要採取一些起而行的行動來解決問題，希望在工作坊裡面討論之後，形成具體的解決方案，讓台灣的河流能夠重新恢復以往的清澈跟美好。

永續 清華大學

延伸閱讀

響應國際博物館日 台史博5/17起連2天免費入館

台南辦溫室氣體排放查證人員工作坊 助產業強化減碳

台灣有「蕨類王國」之稱 舉辦蕨類繁殖技術工作坊受歡迎

台灣首位進軍日本AV界女優　觀月雛乃昔「激戰400人」走紅

相關新聞

怕賴清德成「麻煩製造者」？ 美專家籲川普：管管台灣

外交政策（Foreign Policy）網站1日刊登卡內基國際和平基金會資深研究員奇維斯（Christopher S. Chivvis）文章，題為「川普應該管管台灣」（Trump Should Rein in Taiwan），認為賴清德總統上任後不斷強調台灣主權獨立地位，雖有助鞏固自身支持，卻也提升北京動武風險。奇維斯認為，美國總統川普應仿效小布希時期做法，敦促台北克制以維持台海穩定，避免美國被捲入戰爭。

影／報導者成行動者！聯合報倡議生態永續 盼與環境「河好如初」

台灣南北狹長，高山層層堆疊，溪河短促蜿蜒分流入海，孕育出獨特的物種與生態系，不過河川之於環境的角色卻常常被忽略了，有鑑於...

照片看歷史／1956年守護市民安全 北市警察車巡隊成立

1956年5月3日，一支具有現代化裝備的警察車輛巡邏隊在台北市警察局正式成立。成立典禮於當日上午9時在中山堂廣場隆重舉行，先由時任省警務處長樂幹主持校閱式。時任台北市長高玉樹，主任秘書楊濟華，市議員事務本等均應邀參加。

圖解台幣雲霄飛車 單日狂飆9.53角創36年紀錄

台北匯市2日有如坐雲霄飛車，台幣早盤開出後一路竄升，在即將破31.1元大關之際央行阻升，將原本已升破31元大關的台幣匯率從30.98元拉回，重返31大關，終場收31.064元，飆升9.53角，升幅3.07%，創央行1989年4月採行管理浮動匯率制度以來，單日升值金額與幅度最高紀錄。

觀察站／推動「河好如初」 彌補社會裂痕

日本推理電影「砂之器」中，刑警站在江邊思索辦案方向，不遠處是一群孩童在江邊嬉戲。兒童溪邊戲水的電影場景不知凡幾，說明溪邊...

「河好如初」政策座談／學者：水域治理 應具人文關懷

東海大學研發長林惠真認為，政府管理河川，應從過去的防災防洪，轉為結合生態與人文關懷的新思維。對此，經濟部常務次長賴建信表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。