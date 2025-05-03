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紀錄片落泥時映後座談 探討客庄新住民女性故事

中央社／ 屏東縣3日電

客家委員會客家文化發展中心委製紀錄片「落泥時」今天在屏東縣六堆客家文化園區映後座談，探討客庄新住民女性及新二代生命故事，希望促進族群間文化理解。

客發中心說，17日將在台灣客家文化館放映，有興趣者可報名參加，詳情可查詢客發中心官網或台灣客家文化館的社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁。

客發中心主任何金樑表示，「落泥時」從花蓮縣鳳林鎮、新竹縣關西鎮到高雄市美濃區客庄新住民，及新住民二代生命故事，詳實記錄客庄新住民女力，以姊妹日常農務生活、教育工作職場等公共領域背景，鋪陳新住民多方社會參與自信，如同台灣日常一樣努力生活，期許社會大眾進一步認識客庄不同族群聲影。

何金樑說，希望以影像紀錄作為博物館探究、記錄社會變遷方式，透過當代議題探討，著重客庄新住民文化適應或社會參與、多元文化等議題，推廣台灣多元文化教育媒材，落實博物館記錄客庄、推動多元文化社會責任。

根據客發中心新聞稿，「落泥時」意義是新住民姊妹如同種子發芽般，韌性破土而出，如花朵盛開，由內而外散發自信。片中新住民姊妹樂觀進取，適應客庄生活，期望社會大眾對新住民有新理解與關懷；片中也從新住民二代視野探討台灣社會中對多元文化省思。

客發中心表示，放映會出席者包含客委會委員劉仕彩、國立高雄師範大學客家文化研究所教授洪馨蘭、花蓮縣牛犁社區交流協會執行秘書游雅帆、高雄市小鄉社造志業聯盟賴梅屏，及來自印尼加里曼丹的楊雪霞、來自泰國的汪玉玲、來自印尼中爪哇的林娣蒂等紀錄片主角與家人。

客家文化 新住民 自信

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