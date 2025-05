旅菲台灣鄉親與菲人攜手健走 挺台參與世衛

台灣持續被世界衛生大會(WHA)排除在外,菲律賓台灣同鄉會今天舉辦Taiwan Can Help公益健走活動,數百名台灣鄉親與菲律賓民眾參加,支持台灣參與世界衛生組織(WHO)及世衛大會。

第78屆世界衛生大會(WHA)將於5月19日至27日在日內瓦召開,台灣已連續第9年未獲邀請參加大會。

菲律賓台灣同鄉會今天在大馬尼拉地區的卡羅肯市(Caloocan)舉辦Taiwan Can Help公益健走,旅菲台灣鄉親、駐菲代表處館員、馬尼拉經濟文化辦事處(MECO)代表以及當地居民數百人參與。

健走隊伍手持的布條上寫有Taiwan Can Help(台灣能幫忙),以及Leaving No One behind(不遺漏任何人)等訊息。

菲律賓台灣同鄉會會長白適榮表示,台灣長期因中國打壓而被排除在WHO和WHA外,同鄉會去年啟動Taiwan Can Help系列活動,今年邁入第2個年頭。

白適榮說,台灣願持續作為負責任的全球公民,幫助有需要的國家,希望以「不遺漏任何人」的主張,呼籲國際社會接納台灣。

駐菲代表周民淦強調,台灣是全球衛生的重要貢獻者,希望透過參與世衛活動,更好地履行對公共衛生的義務,但中國歪曲聯合國2758號決議,導致世衛未能保持專業和中立態度。

周民淦說,世衛排除台灣有損全球健康架構的完整性,進而影響全球對衛生緊急情況的預防與因應,「我們呼籲所有國家,包括菲律賓在內,支持台灣以觀察員身分參與WHO會議、活動和機制,包括WHA」。

MECO主席兼駐台代表葛若菲(Cheloy Velicaria-Garafil)說,台灣擁有全球最佳的醫療保健系統,世界需要一個能以創新與先進技術來解決健康問題的夥伴,台灣應該成為全球健康架構的一分子。

葛若菲說:「相信如果台灣參與WHA,將可為世界做出更多貢獻,包括菲律賓在內。」

菲律賓台灣同鄉會也舉辦慈善活動,準備1000袋白米及生活物資,在社區籃球場發放給當地居民,里長對台灣人的關懷表示珍惜與感謝。