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索馬利亞禁台灣護照 林佳龍啟動應對中國新型態打壓

中央社／ 台北3日電

索馬利亞4月30日起禁止台灣護照入境或過境。涉外官員今天表示，外交部林佳龍事發後立即指示外交部成立因應小組，積極應對新型態打壓，外交部與駐外館處也進一步強化文宣與遊說行動，全力備戰並回應中國的法律戰。

索馬利亞政府日前通告，根據聯合國大會第2758號決議，堅持「一個中國」原則，因此通知所有航空公司營運商及利害關係方，自4月30日起，所有由台灣或其附屬機構簽發的護照及相關旅行證件，不得再用於進出及過境索馬利亞聯邦。

涉外官員今天表示，目前國際航空運輸協會（IATA）已配合索馬利亞政府要求，系統上顯示持台灣護照無法通行，外交部對此已表達嚴正抗議，並呼籲民眾在該公告撤銷前，暫勿前往索馬利亞聯邦及索馬利蘭共和國。而索馬利亞禁止台灣護照出入境的作為，連帶影響台灣在東非地區的友好國家、與索馬利亞存在主權爭議的索馬利蘭共和國。

涉外官員表示，事發當時正在非洲友邦史瓦帝尼訪問的林佳龍，隨即指示外交部成立因應小組，積極應對新型態打壓，由於索馬利亞的限制令明顯違反人身自由的普世價值，除了表達嚴正抗議外，外交部也和索馬利蘭政府共同洽請美國在內等理念相近國家和國際民航組織（ICAO）等單位採取具體行動，為台灣發聲。

涉外官員指出，美國聯邦眾議員帝芬尼（TomTiffany）、奧格茲（Andy Ogles）已於1日聯名致函索馬利亞駐美大使，對此事表達嚴正關切，並警告索馬利亞若不撤銷決定恐面臨「嚴重報復性後果」，表示索馬利亞的該項指令「無疑是在中國堅持下所做出的決定」。

中國外交部於事發後記者會上公開「高度讚賞」索馬利亞禁止台灣人民入境的舉措，涉外官員表示，無疑坐實中國為此次索馬利亞打壓台灣的幕後推手，中國近年來持續曲解聯大第2758號決議，企圖壓縮台灣國際空間，去年南非政府也曾援引相同理由，施壓駐南非代表處遷離首都。

涉外官員表示，近年來多國行政與立法機關更加積極表態，陸續通過決議或動議反對中國對聯大第2758號決議的錯誤詮釋，在林佳龍指示下，外交部與駐外館處也進一步強化文宣與遊說行動，全力備戰並回應中國的法律戰。

外交部 林佳龍 索馬利亞 護照

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