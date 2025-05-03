英媒全版刊載邱泰源專文 籲支持台灣參與WHO

世界衛生大會（WHA）將於3週內登場。倫敦「金融城早報」（City AM）1日以全版規格，刊登衛福部長邱泰源專文，闡述台灣健保實施30年成果，籲請世界衛生組織（WHO）採取更開放態度，邀請台灣參與WHA及WHO主辦的會議、活動和機制。

第78屆WHA將於19至27日在日內瓦舉行，台灣還未收到邀請函。邱泰源指出，雖然面臨政治挑戰，台灣始終積極參與全球衛生事務，並致力支持全球衛生體系，例如COVID-19疫情期間，台灣在防疫物資供應、以及技術和經驗分享方面，即發揮關鍵作用，成為世界各國可靠合作夥伴。

邱泰源強調，健康挑戰跨越國界，「全球合作」是應對各種健康危機的關鍵。然而，中國不斷刻意扭曲聯合國大會第2758號、以及WHA的WHA25.1號決議，台灣因此未能參與WHO。但這兩項決議事實上皆未提及台灣、也未定義台灣為中國一部分。兩決議也未授權中華人民共和國在WHO代表台灣。

邱泰源籲請WHO及各界正視台灣長期以來對全球衛生體系的貢獻，敦促WHO採取更開放態度、展現彈性，秉持專業及包容原則，主動並務實邀請台灣參加WHA，並參與WHO主辦的會議、活動和機制，包括協商中的WHO大流行病協定。

邱泰源指出，台灣殷切期盼持續與國際社會共創無國界的健康未來，共同落實WHO憲章的「健康是基本人權」原則、以及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。

邱泰源在專文分享台灣健保的成功經驗提到，台灣1995年開辦全民健康保險，至今納保率逾99.9%，實踐全面健康覆蓋，30年來提供台灣民眾公平、易取得且有效率的醫療保障，是台灣社會安定重要支柱，更是全球健康照護典範，已連續7年在全球資料庫網站（Numbeo）的全球健康照護指標（Health CareIndex）排名第一。

專文指出，總統賴清德去年提出「健康台灣」施政願景。台灣持續運用自身的資通訊優勢，建構高成本效益、高效率的衛生體系與服務，例如健保雲端系統有助提升病歷互通效率。台灣也利用人工智慧（AI）技術，推動智慧醫療發展。導入虛擬健保卡與健康存摺應用程式，則有助實踐民眾即時健康管理。

台灣另於2008年導入醫療科技評估（HTA）系統，促進以實證為基礎的政策決策、加速健保納入新藥。2023年，台灣首度納入用於精準醫療的基因治療和細胞治療藥品。