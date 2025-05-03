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觀察站／推動「河好如初」 彌補社會裂痕

聯合報／ 記者徐柏棻

日本推理電影「砂之器」中，刑警站在江邊思索辦案方向，不遠處是一群孩童在江邊嬉戲。兒童溪邊戲水的電影場景不知凡幾，說明溪邊嬉戲是童年生活的一部分，曾幾何時，孩童已不再靠近溪河，溪河有如髒臭和危險的同義字，令人不勝欷歔。

溪流沉痾不少，如供給新竹縣市民眾飲用水的頭前溪，取水口竟位在汙染源下游，上游匯入了科技廠和垃圾場廢水，河川底泥更被清華大學驗出重金屬，重金屬從底泥脫附後，進入魚腹或成灌溉水源，又回到餐桌。

部分公部門發包的防洪工程，平直陡峭的護岸取代了原本茂密的植被和平緩水岸，不但剝奪動物遮蔽、居住和覓食的空間，動物誤入溪床有如掉入死亡陷阱。高聳的攔砂壩與固床工，讓洄游魚類返鄉產卵難於上青天。看到魚兒不斷躍起撞壁，深覺人類冷漠自私。

極端氣候下，豪大雨常造成市區和民宅泡在水中，和堅壁清野的河川整治不無關係。專家眼中，淹水不等於水患，水患也未必是水災，保留行水區和滯洪區，還地於河，為飽受束縛的河川鬆綁，才是自然解方。

我們期待，河川保育能先從改善水質做起，但事權牽涉中央和地方政府，以及民眾與企業的配合，這也是我們建構平台的目的。

「河好如初」可貴之處，在於不涉政治立場與意識型態，顧好我們身邊的河川是當務之急，也是彌補社會裂痕的契機，讓我們現在起關心流域永續，與河川重修舊好。

動物 水患 電影

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