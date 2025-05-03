聽新聞
0:00 / 0:00

「河好如初」政策座談／學者：水域治理 應具人文關懷

聯合報／ 記者陳美萍／台北報導
「河好如初」第一場座談會，與談人有考試委員邱文彥(左起)，社區大學全國促進會行祕書長楊志彬，經濟部常務次長賴建信及座談主持人東海大學生命科學系終身特聘教授暨研發長林惠真。 圖／聯合報系永續工作室
「河好如初」第一場座談會，與談人有考試委員邱文彥(左起)，社區大學全國促進會行祕書長楊志彬，經濟部常務次長賴建信及座談主持人東海大學生命科學系終身特聘教授暨研發長林惠真。 圖／聯合報系永續工作室

東海大學研發長林惠真認為，政府管理河川，應從過去的防災防洪，轉為結合生態與人文關懷的新思維。對此，經濟部常務次長賴建信表示，行政院已成立「水及流域永續推動小組」，由行政院副院長擔任召集人，透過「圖層套疊」找出河川問題。

社區大學全國促進會行秘書長楊志彬說，全國有三六八個鄉鎮市，希望能有三六八個流域學校，至少一條河川就有一個流域學校，問題是誰出錢？他開玩笑說，知道向經濟部要經費不容易，所以賴常次從不輕易許諾，但賴常次的優點是會持續推動河川永續。

林惠真表示，簡單的事持續去做，做久了就不簡單。以前的溪流如今變成水溝，不知道政府可否再將水溝變回溪流？也希望民間有參與機會，避免政府做出來的與想像中有差異。林惠真說，在和公務員溝通時，發現有些公務員竟對棲地及生物多樣性不了解，導致溝通有落差，她請問考試委員邱文彥，公務員考試可否加考和生態元素有關內容？

邱文彥表示，國家考試有廿至卅項大型項目，考試院從招考訓用到尋找命題老師都要傷腦筋。生態教育應回歸到大學裡的博雅課程及共同科目，從教育端著手。

針對河川治理的單位不一，是否該設立跨部會的單位？賴建信表示，每個單位實現價值的方法和路徑不同，不代表不能達成共識。如果一味堅持自己的價值，即使在同一單位，也很難有所成就。

賴建信還以南投竹山魏家三姊弟因為家貧只敢點一碗陽春麵為例，指地方應放棄本位主義，不要爭執誰分得多，誰分得少，妥善運用國家有限資源，先解決最迫切的問題。

明天還有河好如初工作坊，同樣全版呈現。

公務員 永續 溝通

延伸閱讀

白沙屯進香注意體力！傳翁跌水溝、嫗昏倒、男癲癇發作…警送醫無大礙

影／中山大學宿舍水溝淪馬卡道澤蟹墳場？環保局公布會勘結果

影／阿里山電線掉落影響交通 竟是猴子頑皮惹禍還癱軟掉水溝

拚穩定大台中供水 大甲溪輸水管第3標隧道貫通

相關新聞

「河好如初」政策座談／攔截汙水 別讓母親河變臭水溝

國內汙水管普及率僅四成二，遠低於亞洲四小龍其他國家的九成，為了維護河川水質，內政部國土管理署副署長於望聖昨表示，國內汙水...

觀察站／推動「河好如初」 彌補社會裂痕

日本推理電影「砂之器」中，刑警站在江邊思索辦案方向，不遠處是一群孩童在江邊嬉戲。兒童溪邊戲水的電影場景不知凡幾，說明溪邊...

「河好如初」政策座談／學者：水域治理 應具人文關懷

東海大學研發長林惠真認為，政府管理河川，應從過去的防災防洪，轉為結合生態與人文關懷的新思維。對此，經濟部常務次長賴建信表...

「河好如初」政策座談／專家：河川髒了 整治需要百年

清大分析與環境科學研究所長周秀專表示，「活」字，是由「千口水」組成的，凸顯「水」在生活中的重要性。她表示，根據環境部的河...

熱門貼文送中國審查？網友逃難潮 Meta回應了

臉書已經是台灣人平日最常使用的社群溝通媒介，然而，4月份，市場傳出，美國科技巨頭Meta（臉書母公司）近期被爆出與大陸政府合作，針對台灣及香港等地區的熱門貼文進行審查，消息一出，許多台灣用戶視此為對言論自由的威脅，紛紛選擇退出Meta旗下Facebook、Instagram、Threads等平台，跳槽到替代的其他社群平台。

影／陸配談武統日前遭驅逐 陸委會今辦母親節關懷活動

大陸委員會與財團法人海峽交流基金會，今天在海基會大樓共同舉辦114年度母親節陸配關懷活動，邀請在台生活的中國大陸籍配偶參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。