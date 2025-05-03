「河好如初」政策座談／學者：水域治理 應具人文關懷

東海大學研發長林惠真認為，政府管理河川，應從過去的防災防洪，轉為結合生態與人文關懷的新思維。對此，經濟部常務次長賴建信表示，行政院已成立「水及流域永續推動小組」，由行政院副院長擔任召集人，透過「圖層套疊」找出河川問題。

社區大學全國促進會行秘書長楊志彬說，全國有三六八個鄉鎮市，希望能有三六八個流域學校，至少一條河川就有一個流域學校，問題是誰出錢？他開玩笑說，知道向經濟部要經費不容易，所以賴常次從不輕易許諾，但賴常次的優點是會持續推動河川永續。

林惠真表示，簡單的事持續去做，做久了就不簡單。以前的溪流如今變成水溝，不知道政府可否再將水溝變回溪流？也希望民間有參與機會，避免政府做出來的與想像中有差異。林惠真說，在和公務員溝通時，發現有些公務員竟對棲地及生物多樣性不了解，導致溝通有落差，她請問考試委員邱文彥，公務員考試可否加考和生態元素有關內容？

邱文彥表示，國家考試有廿至卅項大型項目，考試院從招考訓用到尋找命題老師都要傷腦筋。生態教育應回歸到大學裡的博雅課程及共同科目，從教育端著手。

針對河川治理的單位不一，是否該設立跨部會的單位？賴建信表示，每個單位實現價值的方法和路徑不同，不代表不能達成共識。如果一味堅持自己的價值，即使在同一單位，也很難有所成就。

賴建信還以南投竹山魏家三姊弟因為家貧只敢點一碗陽春麵為例，指地方應放棄本位主義，不要爭執誰分得多，誰分得少，妥善運用國家有限資源，先解決最迫切的問題。

明天還有河好如初工作坊，同樣全版呈現。