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「河好如初」政策座談／專家：河川髒了 整治需要百年

聯合報／ 記者王惠英／台北報導

清大分析與環境科學研究所長周秀專表示，「活」字，是由「千口水」組成的，凸顯「水」在生活中的重要性。她表示，根據環境部的河川汙染指數（ＲＰＩ），台灣有七六○多公里、高達百分之廿五的河川屬於中重度汙染，請問政府，台灣的汙水管何時才能普及到每個家戶？

昨「河好如初」首場座談會中，國內汙水管接管率成為關注焦點之一。台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝表示，很多民眾不知道自己家裡有沒有接汙水管，也不清楚自己喝的水從哪裡來，河川水質的改善需要公私協力，而政府資訊的公開是最重要的。

「河川一旦汙染，整治需要百年以上。」余紀忠文教基金會執行秘書呂理德分享國外河川整治案例，包括美國五大湖區、日本琵琶湖、倫敦泰晤士河等，強調民眾的認知及態度是關鍵，呼籲透過教育及媒體的力量，重新建立民眾與河流的連結關係。

對此，內政部國土管理署副署長於望聖表示，政府每年投入約一百多億元加強公共汙水下水道接管，台北市是目前接管率最高的都市（約七成，全台平均接管率僅四成），但因城鄉居住型態不同，現在接一根管子可能只有一點三戶，估計接管八萬戶（全國家戶數的百分之一）平均要花一四○億元。於望聖補充，政府除了著手汙水下水道接管，也從循環經濟角度看下水道建設，包括再生水及汙泥再利用處理、延長汙水處理廠的使用壽命，以及汙水處理廠邁向碳中和等。

日本 水質 清大

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