「河好如初」政策座談／攔截汙水 別讓母親河變臭水溝

國內汙水管普及率僅四成二，遠低於亞洲四小龍其他國家的九成，為了維護河川水質，內政部國土管理署副署長於望聖昨表示，國內汙水管的接管，將以每年十萬至十三萬戶為目標，並以水質水量保護區內的生活汙水優先。

永續已是全球共識，河川更關乎生物多樣性與風土人文，聯合報系文化基金會及聯合報系和東海大學、清華大學合作，搭起河川永續平台「河好如初」，昨天下午在台北市張榮發基金會國際會議中心舉辦首場政策座談，針對汙水排放、流域生態、河流工程、自然解方及水質水量等議題展開對話。

昨座談會邀請長期推動河川保育的東海大學研發長林惠真、清大分析與環境科學研究所長周秀專，與經濟部常次賴建信、於望聖、考試委員邱文彥等政府官員及關心河川永續的民間人士參與，吸引五十多個不同單位、一百多人到場聆聽。

部分企業代表也出席參與，提到將在內部ＥＳＧ報告中加強「水資源回應」篇幅，也有參與者主動詢問是否可與大學合作ＣＳＲ專案。

周秀專表示，國內汙水管普及率僅四成二，遠低於亞洲四小龍其他國家的九成。由於接管率是以接管戶數除以總戶數來算，但國內建案不斷，母數愈來愈大，因此政府不再強調汙水管普及率。

林惠真提到，河川治理單位不一，使治理缺乏效率。經濟部常務次長賴建信說，政府資源有限，各流域應放棄本位主義，先成就別的流域，自己的流域也能獲得共鳴。

今天也將在私立大同大學舉辦「河好如初」工作坊，邀請近八十名大學生與中學生，透過設計思考的方式，為河川整治找出最佳方案。將選出五組入圍團隊，每組發給一萬元，在今年十一月前讓方案落地執行，並選出最後三組優勝隊伍。

看頭前溪與筏子溪故事

河好如初網站（https://river.udn.com/）已正式上線，該網站呈現頭前溪與筏子溪兩條溪的河邊故事、專家觀點和流域文學。聯合報系永續長羅國俊表示，歡迎河川永續推動單位踴躍來稿，讓該網站成為關心河川的人共同的園地。