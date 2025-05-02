人權館收藏「三峰岩」 見證政治受難者傷痛歲月

政治受難者陳顯宗無償捐贈難友王嵩岳於1961年在綠島服刑期間繪製的「三峰岩」畫作，交由國家人權博物館收藏。這幅畫作描繪綠島壯麗海岸，也見證台灣威權統治下政治受難者傷痛歲月。

國家人權博物館今天發布新聞稿表示，人權館館長洪世芳親赴桃園陳宅致意，感謝陳顯宗一家願將保存逾60年的珍貴畫作交由人權館收藏。捐贈儀式中，陳顯宗的妻舅楊國宇也出席見證。

「三峰岩」畫作將由國家人權博物館進行修復、典藏與展出。人權館表示，人權館所典藏的每一件文物，都有沉重且深遠的歷史意義，這幅畫不僅展現王嵩岳在囹圄之中仍持續創作的精神，也見證受難者之間超越牢牆的情感聯繫。

陳顯宗表示，當年他曾在較為寬鬆的人性化管理期間被派遣外役，赤腳打石時常行經三峰岩附近。當時在蘇友鵬醫師鼓勵下，他與同伴從難友們稱為「龜石」的岸邊游向三峰岩，「那是艱辛囚禁生活中少有的自由記憶與友誼象徵。」

陳顯宗1928年生於桃園觀音，青年時期因參與學生支部案遭逮捕，年僅23歲即被判刑12年。期間先後關押於保密局南所、軍法處及綠島新生訓導處，出獄後仍與難友保持聯繫，持續參與人權運動，傳遞記憶與信念。

王嵩岳1923年出生於台中，原任斗六國民學校教師，1950年因被控參與非法組織遭判刑12年，在綠島服刑多年，出獄後仍被迫接受勞動教育，直到1964年才獲釋。服刑期間，他以畫筆記錄內心世界與眼前景色，「三峰岩」即為其中之一，成為今人得以一窺歷史的重要窗口。

陳顯宗兒子陳錦峯表示，多年前偶然在家中發現這幅寫生畫作，起初誤認為是陳孟和的創作，經詢問父親後才知是王嵩岳所繪。作為政治受難者第2代，他深知這幅畫所承載的不只是父親的個人經歷，更是整個家族記憶的延續。

陳錦峯說，年輕時他曾至綠島旅遊、潛水並參訪人權紀念碑，「就像穿越時空般，我與數十年前在那片海域服刑的父親相遇。」陳錦峯表示，原本希望將這幅畫作永久保留家中，但知道人權館對受難者的關懷與文物保存的用心後，決定將畫作捐出，希望讓王嵩岳的故事廣為人知，也能為王前輩家屬帶來慰藉與肯定。