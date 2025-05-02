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促國際生物多樣性保育 國土生態綠網已完成藍圖

中央社／ 台北2日電

農業部林業及自然保育署與自然生態保育協會今天共同舉辦「國際生物多樣性保育行動趨勢論壇」，林保署說，跨部會推的國土生態綠網，已完成生態保育空間規劃藍圖。

論壇由林保署與社團法人中華民國自然生態保育協會共同舉辦「國際生物多樣性保育行動趨勢論壇」邀政府機關、學界專家、民間團體及企業代表200多人參與，分享聯合國「生物多樣性公約」最新發展趨勢與推動重點，討論生物多樣性政策與踐行方向。

林保署長林華慶說，林保署自2009年開始，先推動水梯田生態保全與復育，關注生物多樣性同時也兼顧在地社區產業發展，積極串聯生物多樣性資源豐富的淺山到海岸關鍵區域，與國際推動的里山倡議理念不謀而合。

另外，林保署自2018年起，跨部會推動「國土生態綠網」計畫，林華慶說，目前已完成生態保育空間規劃藍圖，未來將協助各部會應對氣候與社會等各式挑戰，推動綠色基礎建設與區域綜合治理，有效復育棲地、提升連通性與生態服務功能，成為國土治理的關鍵轉機。

成功大學教授陳一菁指出，氣候變遷與生物多樣性息息相關，建議透過「國土生態綠網計畫」提升棲地品質與連結性，減緩氣候衝擊。

東華大學博士後研究員孫夏天強調，原住民族與社區在生態治理中的扮演關鍵角色，孫夏天以里山倡議與整合地景治理為架構，指出台灣在這項領域已具國際示範地位。

台灣大學教授丁宗蘇分享台灣在開放生態監測資料與指標建立的成果，建議未來可依國際標準定期監測與報告，以科學數據強化政策推動與成效評估。

台灣師範大學教授林思民以都市藍綠帶為例，展示非政府組織與公私協力在城市野生動物保育中的重要角色，強化保育主流化進程。

中山大學研究員陳偉恩提倡永續海洋保育，透過全球對話平台與在地行動連結國際目標。

企業永續發展協會秘書長莫冬立說，去年聯合國「生物多樣性公約」在哥倫比亞卡利舉辦的第16屆締約方大會，為企業帶來轉型契機，應以自然正向的思維融入ESG策略，共同為生物多樣性保育盡一份力。

林華慶說，期待台灣在「生物多樣性公約」的核心精神與保育目標的指引下，持續推動跨部會、跨部門與跨界合作，以國土生態綠網、生態系復育與自然為本方法為核心策略，實現人與自然和諧共存的願景。

大學教授 復育 生態保育

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