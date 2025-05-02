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合作金庫人壽15週年推出免費15小時「安心守護」照顧服務 「喘息學院」邀請照顧者一起舞動 一起美麗又安心

文／ 合庫人壽 提供

合庫人壽在2025年迎來15週年之際，特別推出每張保單享有15小時免費「安心守護」計劃提供照顧家庭服務，並擴大舉辦「喘息學院」，邀請家庭照顧者、員工及銀行夥伴參加「15週年一起舞動」，在雲門劇場大自然與音樂中舒展身心。

合庫人壽總經理藍年紳表示，長期照顧家人其實非常需要適時的轉換空間、找出時間來喘口氣，所以這次特別邀請大家在15週年之際一起舞動，希望透過這次的身心律動課程讓大家感受到久違的放鬆與活力，帶著滿滿的能量回歸生活。

合庫人壽邀請家庭照顧者、員工及銀行夥伴參加「15週年一起舞動」，在雲門劇場大自然與音樂中舒展身心。 圖／合庫人壽 提供
合庫人壽邀請家庭照顧者、員工及銀行夥伴參加「15週年一起舞動」，在雲門劇場大自然與音樂中舒展身心。 圖／合庫人壽 提供

參與者在專業老師帶領下，透過與現代舞結合的課程，從深呼吸與暖身開始逐步放鬆，隨著音樂流動伸展，感受身體的彈性與力量。在舞動環節，學員們找到身體重心與節奏，放下煩憂，沉浸於律動帶來的治癒力。

合庫人壽保戶趙修慧長期照顧女兒，生活中累積不少壓力，他也分享，透過參加這次的「15週年一起舞動」活動，讓他得到一個暫時遠離壓力的機會，「在家就算想休息，也很容易被干擾，但透過參與喘息學院，可以得到真正屬於自己的時間。」

提供照顧「人力」、「能力」、「財力」 合庫人壽最給力

藍年紳指出，照顧家人最主要的問題就是「人力」、「能力」、「財力」，沒有足夠的人手、沒有專業的照顧知識或沒有充足的資金可以運用，都是現代人在照顧家人時的痛點，所以合庫人壽推出安心守護計劃「彈性喘息服務」，提供每張保單享有15小時的專業服務，包括「彈性喘息」居家照顧服務，幫助保戶解決臨時需要「人力」的問題；以及「實務指導員」協助家人或移工了解如何正確的照顧，以提升照顧「能力」。

至於如何累積「財力」，藍年紳則建議，在政經環境如此動盪之際，可以運用固定利率的美元保險商品來讓財力穩健的累積，例如「合庫人壽美利安心美元養老保險－定期給付型」保險專案固定利率3.8%，除了免除市場波動風險，繳費一次即享10年保障，滿期生存可領取滿期保險金，保費4.5萬美元以上還可享1.5%高保費折扣，是準備規劃退休與力求穩健增加資產的好選擇。

除了保險保障外，合庫人壽還加碼推出保戶「尊享VIP服務」，涵蓋多元化的尊榮級服務，包括美食饗宴、精選飯店住宿、全球禮賓秘書服務、居家清潔服務、購物協助和高端健康檢查等，為保戶提供全方位的尊榮體驗。

合庫人壽未來繼續以保戶需求為出發點，強化保戶加值服務，應對人生不同階段的挑戰，提供量身打造的解決方案，成為每個家庭最溫暖的保險夥伴！

雲門劇場老師透過身體律動課程，帶領大家找到身體重心與節奏，放下煩憂，沉浸於律動帶來的治癒力。 圖／合庫人壽 提供
雲門劇場老師透過身體律動課程，帶領大家找到身體重心與節奏，放下煩憂，沉浸於律動帶來的治癒力。 圖／合庫人壽 提供

合庫人壽安心守護計劃：https://reurl.cc/yDKdKE

合庫人壽商品資訊：https://reurl.cc/geaM1L

合庫人壽「尊享VIP」方案：https://lihi1.com/zxSRU

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