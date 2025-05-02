朱和之刻畫三叉山事件 獲巫永福文學獎

巫永福文化基金會今天公布巫永福3大獎項得獎名單，其中文學獎由朱和之「當太陽墜毀在哈因沙山」獲得，故事以二戰結束之際、發生在台灣的空難「三叉山事件」為背景。

巫永福文化基金會指出，本屆文學獎得主為朱和之「當太陽墜毀在哈因沙山」；文化評論獎為葉高華「強制移住：台灣高山原住民的分與離」；文學評論獎則由范銘如「小說點線面：敘事中的空間原理」獲得。

朱和之「當太陽墜毀在哈因沙山」曾獲第13屆全球華文文學星雲獎、歷史小說類首獎，故事以發生在台灣的空難「三叉山事件」為背景，朱和之虛構漢人潘明坤、布農族少年海朔兒、日本警察等人物，勾勒超越種族及地域的深刻情感。

葉高華「強制移住：台灣高山原住民的分與離」一書，梳理高山原住民從「現地保留」到「下山種稻」的轉折過程，並透過41張精細的地圖與社會網絡圖，說明泰雅族、賽德克族、太魯閣族、布農族、排灣族、魯凱族如何在移住過程中分散與重組。

范銘如「小說點線面：敘事中的空間原理」，試圖建構台灣文學百年來既具普遍性、又涵蓋特定歷史地理彈性的理論模型，揭示空間在文學創作與閱讀中的重要性，為文學研究者提供新的分析工具，也為跨學科的敘事研究開闢嶄新視野。

本屆巫永福3大獎頒獎典禮將於17日舉行。