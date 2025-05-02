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影／陸配談武統日前遭驅逐 陸委會今辦母親節關懷活動

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
陸委會與海基會今天共同舉辦114年度母親節陸配關懷活動，邀請在台生活的中國大陸籍配偶參與活動，會後特別安排4名陸配接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影
陸委會與海基會今天共同舉辦114年度母親節陸配關懷活動，邀請在台生活的中國大陸籍配偶參與活動，會後特別安排4名陸配接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影

大陸委員會與財團法人海峽交流基金會，今天在海基會大樓共同舉辦114年度母親節陸配關懷活動，邀請在台生活的中國大陸籍配偶參與活動，陸委會主委邱垂正、副主委梁文傑、海基會副董事長羅文嘉、內政部次長馬士元、移民署代理署長林宏恩等官員也出席致詞，針對日前陸配因武統言論遭遣送出境，邱垂正致詞時強調，政府支持、關心陸配立場從未改變，「只要您認同這塊土地」，政府一定提供最好的關懷與協助。

會後陸委會特別安排4名陸配接受媒體記者聯訪，有來自上海的陸配因仍在繳交上海市的社保，沒有去辦理除籍，並直言表示：「放棄的話，我怕白繳了那20幾年的社保費」，一名來台20多年已獲身份的陸配，建議政府在台各地辦理說明會，讓更多陸配可以清楚知道繳交原因與辦理流程。

陸委會與海基會今天共同舉辦114年度母親節陸配關懷活動，邀請在台生活的中國大陸籍配偶參與活動，陸委會主委邱垂正（前排中）、副主委梁文傑（前排左二）、海基會副董事長羅文嘉（前排左三）、內政部次長馬士元（前排右四）等官員出席與陸配合影。記者許正宏／攝影
陸委會與海基會今天共同舉辦114年度母親節陸配關懷活動，邀請在台生活的中國大陸籍配偶參與活動，陸委會主委邱垂正（前排中）、副主委梁文傑（前排左二）、海基會副董事長羅文嘉（前排左三）、內政部次長馬士元（前排右四）等官員出席與陸配合影。記者許正宏／攝影

邱垂正 陸委會 陸配

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