防止公務體系職場霸凌 試院修法：重大違失行為可免職

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容去年涉嫌職場霸凌，導致一名職員輕生。為強化公務體系對於職場霸凌的防治，考試院會今天通過相關法規的修正草案，包含將職場霸凌定義入法，且將職場霸凌及酒後駕車、性侵害等重大違失行為，增列為得一次記二大過予以免職之情事。

考試院會今天審議通過公務人員保障法部分條文修正草案、公務人員安全及衛生防護辦法修正草案，以及公務人員考績法第12條修正草案等3項法案。其中保障法及考績法修正草案將於近日函請立法院審議，安衛辦法修正草案則將函請行政院同意會銜後發布實施。

考試院說明，此次修法有兩大重點，包含「職場霸凌防治」及「強化公務人員執行職務之安全健康」。在職場霸凌防治部分，為提升法制位階、完善申訴處理機制及追究行為人行政責任，修法範圍涵蓋保障法、安衛辦法及考績法。

考試院指出，在保障法部分條文修正草案部分，明確機關保障公務人員免受職場霸凌的責任，並將職場霸凌定義入法，同時明定申訴期限，非權勢職場霸凌為3年、權勢職場霸凌為5年，以及增訂機關違反安衛辦法之處罰；另政務人員、民選公職人員、約僱人員、駐衛警察、工友技工、約用人員等亦準用保障法職場霸凌規定。

考試院表示，安衛辦法修正草案增訂「職場霸凌之申訴及處理」專節，完善職場霸凌申訴處理機制，包括行為人涉案情節重大得先調整職務，調查小組外部成員比例不得少於2分之1，並應於一定期限內完成調查；以及課責機關調查處理責任，須迅速採取切實可行的補救措施，並不得對申訴人為不利對待或不合理處置等。

至於考績法第12條修正草案部分，考試院指出，將職場霸凌及酒後駕車、性侵害、性騷擾等重大違失行為，增列為得一次記二大過予以免職之情事，以完善相關懲處規定。

在強化公務人員執行職務之安全健康部分，考試院表示，此次保障法及安衛辦法相關條文之修正，重點包括強化公務機關安全防護機制、提升高風險職務的安全防護、落實逐級監督檢查及通報制度。另於保障法增訂相關罰則，除處應負責人員一定金額罰鍰外，如有涉及刑事責任者，機關並應移送檢察機關。

考試院表示，期望透過本次修法，藉由更明確的規範、更完善的保護措施，以及更嚴密的課責機制，為公務人員打造一個安全、健康、友善的工作環境。