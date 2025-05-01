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司法院新法讓醫事鑑定難行 跨部會推試辦計畫解困境

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
司法院「刑事訴訟法」新制，「醫事鑑定」變得窒礙難行，衛福部表示，將改以「醫療專業意見」方式，提供建議，今日起開始試辦。本報資料照片
司法院「刑事訴訟法」新制，「醫事鑑定」變得窒礙難行，衛福部表示，將改以「醫療專業意見」方式，提供建議，今日起開始試辦。本報資料照片

司法院去年推動「刑事訴訟法」新制，讓原先幫忙刑事案件的「醫事鑑定」變得窒礙難行，近一年有700多件案件因此停滯。在司法院不願意修法下，為避免影響民眾權益，衛福部、法務部及檢察署討論後決定改用提供「醫療專業意見」方式，取代「醫事鑑定」，今起開始試辦。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，以往遇到醫療糾紛的刑事訴訟案件，法院會向衛福部詢問「醫事鑑定」意見表達，會由衛福部依照案件性質找合適的專科醫師提供初步鑑定意見後，提到衛福部醫事審議委員會（醫審會）做成鑑定書送交法院。

然而，司法院在去年5月15日實施刑事訴訟法新制，提供醫事鑑定的醫師須要具結、具名及到庭以言詞說明，導致沒有醫師願意協助鑑定，造成刑事醫事鑑定窒礙難行。例如，具名可能使鑑定醫師受到關說請託或騷擾，甚至報復，而有心理壓力；醫師本業為醫療照護，現行臨床業務已十分龐大，難以負荷出庭。

衛福部雖然試圖反應問題，但是司法院沒有修法意願，為避免醫審會刑事醫事鑑定的停擺，影響民眾於訴訟過程中釐清真相權益，一度將約700件相關卷證資料退還給檢察署，避免延宕案件進度。

然而，經衛生福利部、法務部及台灣高等檢察署磋商討論後，劉玉菁說，5月1日起將試辦提供「醫療專業意見」，解決醫師在意通點，但程序一樣嚴謹，仍先經專科醫師提意見再到經過醫審會綜合討論，讓案件偵查可以參考。

司法院 衛福部 醫師

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