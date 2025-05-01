勞動節走上街頭 她批衛福部根本不在乎護理人員感受

今天是五一勞動節，不少醫療人員走上街頭，有護理人員表達對低薪、高工時、高護病比的不滿，甚至薪資不到國外的三分之一，認為主管機關衛福部根本沒有在乎護理人員的感受，強調要調高醫護人員的薪資，才能留住國內的醫護人員。

今天登場的「五一勞工大遊行」，由數十個工會及NGO團體發起的「五一行動聯盟」所舉辦，並提出七項訴求，包括「反霸凌，要保障」、「降低工時，還我國假、增加特休、落實休息」、「反老年貧窮，要退休保障」、「抗通膨，要加薪」、「反對差別待遇，完整勞動三權，強化勞資協商」、「醫護教保補人力，勞權專業都保障！」、「公正轉型要推動，要有勞工一起來」等。

台灣醫療工會聯合會常務理事、高醫企業工會理事長柯心炫指出，她本身是有32年從業資歷的小兒科加護病房護理資歷。醫療人員不斷流失、今年幅度更明顯，新聞報導也都提及，護理人員面臨低薪、高工時、高護病比，前段時間的急診壅塞，並不是因為沒有病床，而是病房護理人力不夠、開不出病床。

「我覺得他們根本就沒有在乎護理人員的感受」，柯心炫批評，認為只要有人就好，不懂得專業，也不懂得保護國內的醫護人員，「我們不但低薪，反而還被汙名化」，這是我們憤怒的原因，也就是我們這次要站上凱道的原因，訴求很簡單，就是要提高薪資、提高薪資。

柯心炫點出，護理人員的薪資和國外相比，連三分之一都不到，訴求就是把薪資提高，「但是主管機關衛福部呢？根本就不管這件事情、建言也不聽」，認為衛福部只會想一些有的沒有的，例如增加學士後護理系、降低考試門檻，甚至考慮引進大量外籍移工來做護理工作。

柯心炫指出，健保署推動護理人員加薪1.5至2倍，醫療團體非常支持、至少有所依循；但醫療公會或政府端卻持反對立場，認為這樣會導致醫院關門，但大家都知道，醫院只有一家一家開，只有護理人員大出走，從沒看過醫院關門，重申要提高薪資、留住國內醫護人員。