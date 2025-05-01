退撫基金前3月虧損250.91億 收益率負2.48%

網紅「貴婦奈奈」與前醫師男友黃博健涉吸金上億元，2018年潛逃加拿大被檢方通緝，調查局駐加國法務秘書蔡佩汶近期與她聯繫後，勸說她返台歸案，她今天清晨被調查局押解抵達桃園機場，結束長達7年的逃亡生涯，台北市調查處先把人帶回詢問，預計上午解送台北地檢署。

2025-05-01 11:25