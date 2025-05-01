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退撫基金前3月虧損250.91億 收益率負2.48%

中央社／ 台北1日電

公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，今年度截至3月底，實際收益數新台幣負250.91億元，實際收益率負2.48%；若與2月底實際收益數65.8億元相比，減少316.71億元。

公務人員退休撫卹基金管理局按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理局最新資料，114年截至3月底的基金運用情形，整體基金收益數負250.91億元，期間實際收益率負2.48%。其中，自行經營的固定收益44.28億元，收益率1.30%；資本利得收益數為負195.98億元，收益率負9.78%；委託經營部分收益數為負99.21億元，期間收益率為負2.10%。

退撫基金配置部分，截至3月止，國內投資金額為5140.22億元，配置比例為51.80%；國外投資金額為4782.22億元，配置比例為48.20%。

此外，退撫基金指出，今年度截至3月底止，台灣10年期公債平均殖利率為1.64%（期間化為0.41%）、台灣加權股價指數下跌10.15%、MSCI全球指數下跌1.32%、彭博全球綜合債券指數上漲2.64%。

指數 績效

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