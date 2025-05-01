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土石流防災專員不畏風雨護家園 擔心後繼無人

中央社／ 台北1日電

農業部今天表揚服務年資10年以上的土石流防災專員。70多歲的陳聖哲和年近70歲的范姮枝都曾在颱風夜出門護衛家園，他們也擔心年輕一代投入的意願低，未來會後繼無人。

農業部農村發展及水土保持署為推廣農村發展及水土保持，增進民眾自主防災相關知識，將每年5月訂定為農村水保月，今天舉行啟動記者會，並辦理防災專員頒獎授旗儀式，表揚服務滿10年以上土石流防災專員。

陳聖哲退休前就任職於水保單位，退休後選擇能繼續發揮他專長的土石流防災專員工作，希望能將正確水土保持觀念用在守護自己的家園，擔任防災專員已10年。

陳聖哲說，在可能發生土石流或大崩塌前，防災單位都會要求居民撤離；曾有一次為了勸90多歲的居民撤離，從晚上8時耗到凌晨2時，終於順利將居民帶離警戒區，看到居民終於安全，他才放心。

另一名防災專員范姮枝住在高雄甲仙，已有15年資歷，也擔任西安里里長；她說，西安里原本有7座山，八八風災後，2座山合而為一，現在只有6座山，也因為經歷過八八風災，全心投入防災工作，每次土石流應變中心開設後，她就協助量測雨量，也開車巡視受災區，車上一定準備電鋸、鐮刀，若有路樹倒塌就立即移除，避免影響通行。

陳聖哲和范姮枝都憂心防災專員後繼無人，陳聖哲說，現在年輕人投入意願不高；范姮枝說，現在人手不足，即使是半夜也要出門，她希望能有年輕人加入。

土石流 年輕人 農業部

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