病主法簽署率低、諮商等太久 綠委批衛福部離事實太遠

涉及病人善終決定的「病人自主權利法」上路五年，但預立醫療決定（AD）簽署率不到1%。多名立委提案修法包括，政府編列預算支持預立醫療照顧諮商（ACP）、放寬執行場域等，更提醒現在安寧資源不足問題，但衛福部態度保守傾向不修法，並認為現行簽署率過低，主因包含民眾文化禁錮等。

立委王育敏表示，病人自主法利益良案，但是要簽署AD前必須要經歷ACP，一次費用高達2000至3500元，會形成阻礙，應該由健保支應。立委林月琴引述健保署分析資料說，死前6個月接受安寧照顧可以省下10萬元，以長遠來看健保花費3000元支付諮商費用，可以省下大筆療費用，因此擴大ACP補助對象是值得投資。

在服務量能上，王育敏說，現在能提供ACP服務的僅有醫療院所跟診所，量能有限，應該開放專業團體如如護理機構、長照機構、心理諮商所、社工事務所，希望所短等待時間，增加量能。衛福部長邱泰源回應，目前已經準備好服務，就看民眾意願。立委劉建國吐嘈，ACP得要等上一個多月，衛福部應該面對事實講清楚。

王育敏也指出，修法中也包含落實病人意願，關係人不可以妨礙醫師執行，也避免因為執行病人意志後讓醫師負擔民事、刑事責任。「死亡是很強烈的陽光，讓人無法正視」，邱泰源說，醫療團隊必須正視問題給予適當處理，也會加強民眾生命教育。

劉越萍說，現行AD每年簽署約2萬人，目標希望提升到4萬人，主要目標鎖定在50歲以上民眾。而簽署率低主要跟民眾認知、傳統習俗等文化禁錮以及財務部分，文化上與長照司合作推廣善終概念，財務上也跟健保署合作推動補助ACP。至於是否擴大場域應「思考病人在哪裡」，因為諮商過程必須討論疾病預後等描述，因此還需要凝聚共識是否開放。

劉建國表示，委員有多項法條修正調整，都是讓簽署率提高，都是但是衛福部的書面報告直接把改善大門關起來，現在醫療量能已經吃緊，還不願意擴大執行場域 ，到底要如何成4萬人簽署目標。

此外，由於現行獨居長者增加，但ACP必須有2等親參與，立委廖偉翔呼籲免除限制。衛福部醫事司司長劉越萍回應，就算患者已經有簽署AD，但是親友在臨終時仍會組織醫療覺定，因此才會希望在諮商時有家屬參與避免爭議，但獨居長者可以透過切結書書方式免除親屬參與諮商。

另，林月琴提醒，現在安寧病床僅有900多床，不足以應付需求，加上醫院誘因不夠設置不足，導致多以安寧共照替代，也應該重視資源配置。