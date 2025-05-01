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病主法簽署率低、諮商等太久 綠委批衛福部離事實太遠

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長邱泰源上午赴立法院社會福利及衛生環境委員會審查病人自主權利法部分條文修正草案，並備質詢。記者林伯東／攝影
衛福部長邱泰源上午赴立法院社會福利及衛生環境委員會審查病人自主權利法部分條文修正草案，並備質詢。記者林伯東／攝影

涉及病人善終決定的「病人自主權利法」上路五年，但預立醫療決定（AD）簽署率不到1%。多名立委提案修法包括，政府編列預算支持預立醫療照顧諮商（ACP）、放寬執行場域等，更提醒現在安寧資源不足問題，但衛福部態度保守傾向不修法，並認為現行簽署率過低，主因包含民眾文化禁錮等。

立委王育敏表示，病人自主法利益良案，但是要簽署AD前必須要經歷ACP，一次費用高達2000至3500元，會形成阻礙，應該由健保支應。立委林月琴引述健保署分析資料說，死前6個月接受安寧照顧可以省下10萬元，以長遠來看健保花費3000元支付諮商費用，可以省下大筆療費用，因此擴大ACP補助對象是值得投資。

在服務量能上，王育敏說，現在能提供ACP服務的僅有醫療院所跟診所，量能有限，應該開放專業團體如如護理機構、長照機構、心理諮商所、社工事務所，希望所短等待時間，增加量能。衛福部長邱泰源回應，目前已經準備好服務，就看民眾意願。立委劉建國吐嘈，ACP得要等上一個多月，衛福部應該面對事實講清楚。

王育敏也指出，修法中也包含落實病人意願，關係人不可以妨礙醫師執行，也避免因為執行病人意志後讓醫師負擔民事、刑事責任。「死亡是很強烈的陽光，讓人無法正視」，邱泰源說，醫療團隊必須正視問題給予適當處理，也會加強民眾生命教育。

劉越萍說，現行AD每年簽署約2萬人，目標希望提升到4萬人，主要目標鎖定在50歲以上民眾。而簽署率低主要跟民眾認知、傳統習俗等文化禁錮以及財務部分，文化上與長照司合作推廣善終概念，財務上也跟健保署合作推動補助ACP。至於是否擴大場域應「思考病人在哪裡」，因為諮商過程必須討論疾病預後等描述，因此還需要凝聚共識是否開放。

劉建國表示，委員有多項法條修正調整，都是讓簽署率提高，都是但是衛福部的書面報告直接把改善大門關起來，現在醫療量能已經吃緊，還不願意擴大執行場域 ，到底要如何成4萬人簽署目標。

此外，由於現行獨居長者增加，但ACP必須有2等親參與，立委廖偉翔呼籲免除限制。衛福部醫事司司長劉越萍回應，就算患者已經有簽署AD，但是親友在臨終時仍會組織醫療覺定，因此才會希望在諮商時有家屬參與避免爭議，但獨居長者可以透過切結書書方式免除親屬參與諮商。

另，林月琴提醒，現在安寧病床僅有900多床，不足以應付需求，加上醫院誘因不夠設置不足，導致多以安寧共照替代，也應該重視資源配置。

健保署 衛福部

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