同業分享生母「不墮胎」心聲 呂秋遠刪「老來得子」文

律師呂秋遠經常在臉書分享社會時事與兩性感情觀點，日前法院裁定指出他已認領未成年子女，爆出私生子風波後，他在臉書發長文指出「老來得子」、「我有必要交代這件事嗎？媽媽都沒意見了」，但黑心律師楊律師分享生母7篇長文心聲後，呂昨天刪除文章。

呂秋遠的臉書有87萬名網友追蹤，上月22日他在臉書回應風波，表示這是自己的隱私，不勞大家關注，更質疑法院刻意將他全名露出，是在針對自己；他表示「孩子跟媽媽都過得很好，你們是在有意見幾點」，並寫下「我沒有做錯事，你們不可以汙衊我，而欺負我孩子的人，就等著收傳票」。

臉書有逾27000名網友追蹤的黑心律師楊律師前天則在臉書分享生母7篇長文，指出「以下是被害人的心聲」，7篇文章主題分別是「契機、入職、跟庭、拖庭、被誤解的人、受精卵、單親媽媽」，楊律師並貼出與生母的私訊對話，楊鼓勵生母「我們都挺妳」。

生母傳給楊律師的訊息指出「我實習那年因為不拿掉小孩被呂fire之後，後面肚子大就找不到工作了」，楊律師回覆「他是不是男人啊」，生母再回「是我眼瞎了」；生母的七篇文章從因緣際會進入呂秋遠的律師事務所開始說起，一直到最後變成單親媽媽的心路歷程。

生母寫下對方是如何牽起她的手，找機會向她傾訴「全世界的人都誤解他，批評他，對他不公平」、「他說，妳死心蹋地跟著我就好。他說，以後妳就是我的人」，等到她懷孕了，對方說「這件事，從頭到尾我都是被害人，我也沒有決定權，我還能說什麼呢」。

生母不能認同對方一再稱「這是受精卵」，要她拿掉孩子，孩子都已經有心跳了，對方仍稱「這是受精卵」，她因此成為單親媽媽；之後面對醫生、月子中心護理師、買尿布時，眾人詢問「老公有來嗎？」她多半只能回覆「沒有，他工作走不開」。

楊律師貼出生母心聲後，呂秋遠昨天將「老來得子」的聲明刪除，並持續發布剴剴案相關貼文。

臉書有逾15萬名網友追蹤的律師李怡貞，昨天則在「女人大律師李怡貞」臉書指出，呂秋遠的事情，最能評論的就是在指導律師在實習期間與實習律師交往，不管幾歲；她表示，看了生母的文章，尤其是牽手那段，心有戚戚焉，過去她就曾被指導律師在車上摸手。

李怡貞指出，女律師遇到的困境，在生母的故事裡面都可以被看到，尤其是資淺的女律師，資深的男律師如果明明知道，但是還用這樣權勢不對等的方式來對待，意圖交往或是意圖性騷擾，誰能說的清楚 ？

她認為，好笑的事情是，資深的男律師靠著人脈靠著名聲，可以大搖大擺的闖蕩、選舉、大打暖男人設，其他的律師不管男女，大多趨勢附利，資淺的律師要怎麼反抗？ 如何反抗？

李怡貞表示，生母說了，她後來領失業給付。三十多歲，為了追夢想好不容易考上律師，結果因為這樣權勢不對等的關係，不能明辨自己與對方心意的關係，以為會有綺麗的未來並存事業與感情關係，以為的美好藍圖直接被打碎。

但她也點出，生母自己有該負起的責任，尤其比任何人都知道所謂的暖男，或許只是人設，尤其不是甫出社會剛畢業的女孩，尤其已經考上律師，尤其還經手許多家事案件，男人不戴套，就該保護自己，否則最該清楚非婚生子女的困境，「妳總是有選擇權的」。

最後，她批評，但是無論怎麼說，確實最該譴責的，還是去主動牽女律師手的、有聲量的、看起來勢力龐大的、沒有界線的、甚至罔顧律師倫理的且不知道悔悟繼續奮力維護人設的資深男律師。