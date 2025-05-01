【即時短評】媒體議價法 不能永遠只聞樓梯響

Google、Facebook等大型國際數位平台，長期使用新聞媒體報導的文章，並從中獲取廣告利潤，但卻不付費，衝擊各國媒體產業生存空間，新聞有價運動也因此在全球掀起討論，立法院上一屆就有相關提案，但數發部卻永遠停留在研議中，最近更拿美國關稅戰當理由踩煞車，簡直視問題不見。

媒體業者耗費大量人力、資源採訪新聞，靠廣告收入維生，讓普羅大眾吸取公共資訊、享有知的權利，產業則以廣告收入維生；但數位時代來臨後，傳統媒體產製的新聞內容等於完全免費給Google、臉書使用，這種不合理模式也讓澳洲、加拿大等先進國家，開始啟動「媒體有價」的討論與立法。

而比較目前全球媒體議價制度，澳洲2021年通過新聞媒體議價法，讓Google、Meta與當地數十家新聞媒體業者達成協議，加拿大則是在2023年通過「線上新聞法」，Google承諾每年支付1億元加幣給加拿大爭取豁免權。但媒體議價法確實也遭受現實的考驗，Meta拒絕與媒體分潤，下架新聞內容，導致加拿大媒體產業流量下降。

其實台灣在2021年就有討論媒體有價的呼聲，不過數發部遲遲沒有拿出作為，甚至本屆國會又再度有立委提案後，書面報告還以「美國關稅」當理由稱不宜倉促立法。但台灣應該立法保護新聞產業在先，其次才是考量與美國談判，豈能還沒開始進入談判，就提前投降認輸呢？

數發部數面報告沒說的是，雖然Meta抵制加拿大新聞，但Meta轉往短影音發展，比較仰賴新聞內容的Google仍願意負擔相關義務，各國推媒體議價法雖處處碰壁，但也思考各式出路，例如澳洲正研擬對社群平台課徵「新聞稅」，即使是未推媒體議價法的美國，也有參議員提出法律案強調要保護媒體產業，而不是像數發部遇到困難就收手，也讓新聞有價理念永遠只聞樓梯響。