勞動部承攬參考原則、工程會契約範本沒效力 機關不採納也沒差

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣勞動派遣產業工會今到北捷公司表達訴求。記者邱書昱／攝影
台灣勞動派遣產業工會今到北捷公司表達訴求。記者邱書昱／攝影

台北捷運公司「特休小偷」爭議近一個月，在勞動部出手發函後，北捷今終於允諾變更現行契約，納入特休年資併計。但台灣勞動派遣產業工會顧問鄭中睿直言，勞動部「政府機關(構)運用勞務承攬參考原則」、公共工程委員會的勞務採購契約範本，都只是行政指導，並無法律強制效力，參考原則、契約範本有沒有用，從來都是取決於各機關要不要採納、落實。

勞動部近幾年陸續修正參考原則，包括強化派駐勞工的工資安全、明定特別休假、育嬰留停年資從優採計繼續服務同一機關年資、確保年終獎金等、強化採購機關對承攬廠商的的監督與管理責任，試圖完善保障承攬勞工的勞動權益。工程會的契約範本也隨之修正更新。

針對北捷爭議，勞動部長洪申翰今天在立院衛環委員會表態。他稱，勞動部訂有參考原則明定，在同一機關提供勞務未中斷年資者，就該追溯自機關工作第一天起，計算年資來給特休假天數。他還說，不只勞動部參考原則有寫，工程會也訂有勞務採購契約範本，勞動部周一已發函給北捷要求落實法規。

不過，工程會毫無採購契約的查核機制，工程會回應各機關採購契約是否有使用最新契約範本，可由招標機關所隸屬的採購稽核小組稽核。勞動部勞動關係司司長王厚偉也只是喊話，呼籲各機關儘速檢視目前履約中的勞務承攬契約，確實納入承攬派駐員工的特休假等權益。

鄭中睿說，工程會的契約範本其實已經盡善盡美，該賦予機關的工具都有，問題出在各機關有沒有遵照、執行，要不要用，還是取決各機關。

北市產總總幹事陳淑綸建議，工程會、人總、勞動部等相關單位應會商，政府機關、公營事業採購契約範本，除了要求廠商義務，也包含廠商所僱用勞工應有什麼勞動權益保障，至少明定通案適用，經特殊說明、核准才能不使用某些條例，而不是讓機關自由選用，後果就是大家都不用，要派機關受益、承攬廠商也受益，大家都不用負擔成本。

勞陣秘書長孫友聯則認為，應修正政府採購法，並強調企業盡職調查，明訂政府採購程序中的道德購買。鄭中睿說，ㄧ勞永逸當然是直接雇用，階段性的權宜之計是比照全球供應鏈品牌商作法，委託第三方機構稽查。

勞動部 台北捷運 特休

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