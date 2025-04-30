學者分析「川普百日」 盼政府協助搶市場、搶人才

國策院今（30日）邀請專家學者分析美國總統上任一百天的情勢，台灣電動車聯盟副理事長鄭顯聰表示，台灣的隱憂是依賴單一市場，盼政府能給與產業更多協助，幫助整合供應鏈與市場需求，人才也需要妥善安排，建議把台灣產業以類別來分，規畫完整對策；前立委羅致政表示，除了關稅戰之外，各國都在搶美國外流的人才，到目前為止，卻是沒有看到政府做什麼。

鄭顯聰表示，台灣面對川普新政，不要想太久避免錯失先機；他分析，台灣的核心優勢包含完整供應鏈、靈活高效的網路、良好教育背景和開放式文化，最大的隱憂則是依賴單一市場，期盼台灣政府能給產業更多幫助，幫助台商整合供應鏈與市場需求。

以電動車為例，鄭顯聰說，美國是最大消費市場，東歐、中東和中南美洲都有非常大的商機，希望國家能給予協助，政府應該以產業別畫分，協助海內外的台商重新布局。

台灣產業創生平台創辦人黃日燦表示，有競爭性的產業不會受到美國關稅戰太多影響，但對於傳產這類比較沒搞頭的產業，若不分散市場，未來不會太美好。

此外，鄭顯聰說，人才是重中之重，需要政府把人才比率做妥善安排；中華經濟研究院院長連賢明說，過去台灣的人才都在製造業，接下來要開發美國市場，就需要行銷、法務和財務人才，甚至協助台灣在地化，人才都會是關鍵議題。

羅致政表示，除了關稅戰之外，各國都在搶美國外流的人才，尤其是過去這兩個月來，各國都有吸引人才的計畫，台灣要談產業更新升級，沒有人才做基礎都是空話，到目前為止，卻是沒有看到政府做什麼。