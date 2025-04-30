快訊

拍板定案！傳美烏最快今簽署資源協議 文件曝光協商重大突破

五一前來一波！27共機出海 配合共艦「聯合戰備警巡」

楊丞琳強硬反擊沒在怕 Makiyo再爆她當年男友是阿Ben

學者分析「川普百日」 盼政府協助搶市場、搶人才

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
國策院邀請專家學者分析美國總統上任一百天的情勢。圖／歐新社
國策院邀請專家學者分析美國總統上任一百天的情勢。圖／歐新社

國策院今（30日）邀請專家學者分析美國總統上任一百天的情勢，台灣電動車聯盟副理事長鄭顯聰表示，台灣的隱憂是依賴單一市場，盼政府能給與產業更多協助，幫助整合供應鏈與市場需求，人才也需要妥善安排，建議把台灣產業以類別來分，規畫完整對策；前立委羅致政表示，除了關稅戰之外，各國都在搶美國外流的人才，到目前為止，卻是沒有看到政府做什麼。

鄭顯聰表示，台灣面對川普新政，不要想太久避免錯失先機；他分析，台灣的核心優勢包含完整供應鏈、靈活高效的網路、良好教育背景和開放式文化，最大的隱憂則是依賴單一市場，期盼台灣政府能給產業更多幫助，幫助台商整合供應鏈與市場需求。

以電動車為例，鄭顯聰說，美國是最大消費市場，東歐、中東和中南美洲都有非常大的商機，希望國家能給予協助，政府應該以產業別畫分，協助海內外的台商重新布局。

台灣產業創生平台創辦人黃日燦表示，有競爭性的產業不會受到美國關稅戰太多影響，但對於傳產這類比較沒搞頭的產業，若不分散市場，未來不會太美好。

此外，鄭顯聰說，人才是重中之重，需要政府把人才比率做妥善安排；中華經濟研究院院長連賢明說，過去台灣的人才都在製造業，接下來要開發美國市場，就需要行銷、法務和財務人才，甚至協助台灣在地化，人才都會是關鍵議題。

羅致政表示，除了關稅戰之外，各國都在搶美國外流的人才，尤其是過去這兩個月來，各國都有吸引人才的計畫，台灣要談產業更新升級，沒有人才做基礎都是空話，到目前為止，卻是沒有看到政府做什麼。

供應鏈 台商 美國 電動

延伸閱讀

身為猶太人卻遭解雇 川普將賀錦麗夫婿逐出大屠殺紀念館委員會

川普關稅政策衝擊！哈德遜研究所前總裁：台灣做得愈多 美國愈容易提供支持

川普關稅變行銷利器：催促消費者趁漲價或缺貨前快快下手

加國大選／最大夥伴成最大威脅 卡尼新使命：與川普徹底決裂

相關新聞

學者分析「川普百日」 盼政府協助搶市場、搶人才

國策院今（30日）邀請專家學者分析美國總統上任一百天的情勢，台灣電動車聯盟副理事長鄭顯聰表示，台灣的隱憂是依賴單一市場，...

協助身障停役者 替代役14年投入8萬人次服務

內政部今天說，推動「替代役提供袍澤生活協助計畫」，遴派具護理及醫學等專長的替代役役男關懷服兵役期間因公致身心障礙的退役人...

案情急轉直下！國民法官審「剴剴」案 保母劉彩萱認罪

．台北地院今開庭審理1歲10個月大男童「剴剴」遭保母凌虐致死案，下午針對保母劉彩萱詰問，劉女承認凌虐兒童妨害身心發展致死、凌虐兒童妨害自由致死、傷害兒童致死3罪，當庭哭著說「對不起」，由於劉彩萱認罪，辯護人聲明要調整辯護方向。

從養蜂到發展水力發電 這社區拚全台第一低碳金級村

苗栗縣頭屋鄉明德社區走向永續翻轉之路，從兩箱義大利蜂開始...明德社區環繞明德水庫，人口僅913人，過去因保護水源水質而限制地方發展，但環保及保育趨勢下，缺點反成優勢，社區投入復育台灣野生蜂、食蛇龜，發展小型水力公民發電廠樣樣來。 近年來在環境類獎項不斷，2024年獲得低碳永續家園村里多元競賽目前最高等級銀級村，社區還要拚更上一層樓。

檢偵辦罷免涉偽造文書 2領銜人收押 基隆民政處長交保

基隆地檢署偵辦罷免綠議員涉嫌偽造文書案，聲押基市府民政處長張淵翔、罷免領銜人紀文荃和國民黨仁愛區黨部主任張金發。基隆地方法院29日晚間開庭審理5個多小時後，裁定紀文荃、張金發收押禁見；張淵翔40萬元交保，限制住居。張淵翔今（30）日凌晨零時20分步出法警室，與妻子一起搭車離開法院，未發一語。

國際導盲犬日 蔡英文籲遵守「4不1問」

今天是「國際導盲犬日」， 前總統蔡英文在臉書表示，公共場所拒絕導盲犬的情形還是一再發生，希望未來執勤中的導盲犬或培訓中導盲犬時，遵守「四不一問」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。