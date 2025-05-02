藏逸拍賣會｜十五載鑑藏之道，逸見不凡未來
自2010年創立以來，藏逸拍賣會（Taiwan Auction House）始終以堅實的專業基礎、誠信原則與前瞻的國際視野，立足於華人藝術拍賣市場，開拓東西藝術對話的廣度與深度。我們不僅是珍品交易的橋樑，更是文化價值傳遞的使者。十五年來，無數藏品在此遇見知音，無數藏家在此實現夢想。
專業眼界，成就珍稀價值
每一場拍賣，都是一次關於時間與美的對話。我們的專業團隊由資深珠寶鑑定師、藝術史學者與市場專才組成，針對每一件拍品進行縝密評估與考據，確保其歷史脈絡與價值定位無所遺漏。無論是初次入門者還是全球藏界老練玩家，皆可在藏逸尋得知識、信任與驚喜。
科技賦能，文化無界
在數位浪潮推動下，藏逸率先導入全球化網路競投平台，讓來自世界各地的藏家無懼時空限制，共同參與藝術盛會。台北、香港、紐約、巴黎，不再只是地理座標，而是連結同一場審美旅程的節點。您可透過我們的即時直播與線上出價系統，無縫體驗拍賣現場的激情與沉穩。
定制服務，典藏獨一無二
我們深知，每位藏家皆有其獨特品味與收藏理念。除了定期舉行公開拍會，我們亦提供私人洽購與客製化尋寶服務，協助藏家精準定位心儀拍品，打造專屬收藏藍圖。從珍釀佳釀、翫古書畫到璀璨珠寶、現當代藝術，藏逸不只是平台，更是您收藏旅程上的知心伴侶。
【十五週年春季拍賣會】
一場跨越時空、文化與美學的藝術盛宴
拍賣地點：華南銀行總行 | 台北市信義區松仁路123號3樓
拍賣日期：2025年5月24日（六）至 5月25日（日）
拍賣場次與時間：
5月24日（六）
• 11:00｜珍藏佳釀酒品專場
• 14:00｜翫古遺珍－春季古董書畫專場
5月25日（日）
• 11:00｜私人樂器珍藏與現當代藝術專場
• 14:00｜璀璨珠寶專場
藏逸十五，承載時間的厚度，交織文化的深度。
我們誠摯邀您共襄盛舉，與來自全球的藏家一同見證東方藝術市場的下一篇章。
預約專線：0800-300-558 | 0901-322-558
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