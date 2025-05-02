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藏逸拍賣會｜十五載鑑藏之道，逸見不凡未來

文／ 藏逸拍賣會提供

自2010年創立以來，藏逸拍賣會（Taiwan Auction House）始終以堅實的專業基礎、誠信原則與前瞻的國際視野，立足於華人藝術拍賣市場，開拓東西藝術對話的廣度與深度。我們不僅是珍品交易的橋樑，更是文化價值傳遞的使者。十五年來，無數藏品在此遇見知音，無數藏家在此實現夢想。

專業眼界，成就珍稀價值
每一場拍賣，都是一次關於時間與美的對話。我們的專業團隊由資深珠寶鑑定師、藝術史學者與市場專才組成，針對每一件拍品進行縝密評估與考據，確保其歷史脈絡與價值定位無所遺漏。無論是初次入門者還是全球藏界老練玩家，皆可在藏逸尋得知識、信任與驚喜。

Screaming Eagle 嘯鷹酒莊 2003。 圖／藏逸拍賣會提供
Screaming Eagle 嘯鷹酒莊 2003。 圖／藏逸拍賣會提供

安薩爾多・波吉 Ansaldo Poggi 手工大提琴 1948 趙無極 無題 水墨 紙本 1971。 圖／藏逸拍賣會提供
安薩爾多・波吉 Ansaldo Poggi 手工大提琴 1948 趙無極 無題 水墨 紙本 1971。 圖／藏逸拍賣會提供

科技賦能，文化無界
在數位浪潮推動下，藏逸率先導入全球化網路競投平台，讓來自世界各地的藏家無懼時空限制，共同參與藝術盛會。台北、香港、紐約、巴黎，不再只是地理座標，而是連結同一場審美旅程的節點。您可透過我們的即時直播與線上出價系統，無縫體驗拍賣現場的激情與沉穩。

土耳其石胸針與手鍊 (兩件一組)。 圖／藏逸拍賣會提供
土耳其石胸針與手鍊 (兩件一組)。 圖／藏逸拍賣會提供

王曉勃 尋找光明 No.74 油彩 畫布 2020。 圖／藏逸拍賣會提供
王曉勃 尋找光明 No.74 油彩 畫布 2020。 圖／藏逸拍賣會提供

定制服務，典藏獨一無二
我們深知，每位藏家皆有其獨特品味與收藏理念。除了定期舉行公開拍會，我們亦提供私人洽購與客製化尋寶服務，協助藏家精準定位心儀拍品，打造專屬收藏藍圖。從珍釀佳釀、翫古書畫到璀璨珠寶、現當代藝術，藏逸不只是平台，更是您收藏旅程上的知心伴侶。

元代 鈞窯天藍釉三足爐 隋、初唐 瑞獸葡萄紋銅鏡。 圖／藏逸拍賣會提供
元代 鈞窯天藍釉三足爐 隋、初唐 瑞獸葡萄紋銅鏡。 圖／藏逸拍賣會提供

GIA濃彩綠鑽鑽石戒 6.06克拉 Fancy Intnese Green, SI2, Cushion。 圖／藏逸拍賣會提供
GIA濃彩綠鑽鑽石戒 6.06克拉 Fancy Intnese Green, SI2, Cushion。 圖／藏逸拍賣會提供

【十五週年春季拍賣會】
一場跨越時空、文化與美學的藝術盛宴
拍賣地點：華南銀行總行 | 台北市信義區松仁路123號3樓
拍賣日期：2025年5月24日（六）至 5月25日（日）
拍賣場次與時間：
5月24日（六）
• 11:00｜珍藏佳釀酒品專場
• 14:00｜翫古遺珍－春季古董書畫專場
5月25日（日）
• 11:00｜私人樂器珍藏與現當代藝術專場
• 14:00｜璀璨珠寶專場

縞瑪瑙燈鏡 AGATE MIRROR h150 x w80 x 10 cm；縞瑪瑙燈 AGATE LAMP h140 x w30 x 30 cm；亞利桑那彩虹木化石桌 ARIZONA RAINBOW PETRIFIED WOOD TABLE 86 x 72 x h76 cm。 圖／藏逸拍賣會提供。
縞瑪瑙燈鏡 AGATE MIRROR h150 x w80 x 10 cm；縞瑪瑙燈 AGATE LAMP h140 x w30 x 30 cm；亞利桑那彩虹木化石桌 ARIZONA RAINBOW PETRIFIED WOOD TABLE 86 x 72 x h76 cm。 圖／藏逸拍賣會提供。

103.86克拉 錫蘭天然皇家藍 藍寶 與 PARAIBA碧璽鑽石墜鍊。 圖／藏逸拍賣會提供
103.86克拉 錫蘭天然皇家藍 藍寶 與 PARAIBA碧璽鑽石墜鍊。 圖／藏逸拍賣會提供

藏逸十五，承載時間的厚度，交織文化的深度。
我們誠摯邀您共襄盛舉，與來自全球的藏家一同見證東方藝術市場的下一篇章。
預約專線：0800-300-558 | 0901-322-558

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