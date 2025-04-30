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協助身障停役者 替代役14年投入8萬人次服務

中央社／ 台北30日電

內政部今天說，推動「替代役提供袍澤生活協助計畫」，遴派具護理及醫學等專長的替代役役男關懷服兵役期間因公致身心障礙的退役人員及家屬，14年來共有1492位替代役役男參與，累計8萬772人次投入服務。

內政部透過新聞稿表示，為展現政府對服兵役期間因公受傷全癱、半癱等身障退役人員的關懷與感念，內政部與台南市政府今天聯合舉辦「114年役路相伴－南區縣市袍澤情深座談」活動，邀嘉義縣市、高雄市及屏東縣共同參與，並由內政部役政司長沈哲芳代表內政部長劉世芳偕同台南市長黃偉哲一同致贈慰問金及禮品給出席活動的受傷退停役者。

內政部說，為體恤因公致身心障礙人員家屬在長期照顧過程中的辛勞，內政部推動「替代役提供袍澤生活協助計畫」，遴派具職能、物理治療、護理及醫學等專長的替代役役男，協助傷病弟兄就醫復健等需求，自民國100年至今年3月底，共有1492位替代役役男參與，為147位受傷退役弟兄提供到家關懷服務及生活協助，累計服務達8萬772人次、33萬4008小時。

內政部表示，劉世芳為關懷與照顧服兵役期間因公致身心障礙的退役人員及其家屬，今年內政部持續在北、中、南三區舉辦座談聯誼活動，提供互動交流平台，促進經驗分享、相互扶持，並拓展他們的人際網絡，幫助他們重新出發。

內政部 兵役 役男 替代役

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