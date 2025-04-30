引不當數據登國際期刊 衛福部正式投書籲請撤銷

針對日前我國有醫事人員引用不當數據，投書至國際頂級醫學期刊「刺胳針」（The Lancet），誤導我國醫界形象。衛福部今特投書該期刊，除澄清不實數據外，亦籲請期刊撤銷該文，避免影響台灣國際聲譽。

兩名中國醫藥大學附設醫院醫師日前投書至國際期刊「刺胳針」，直指台灣於新冠肺炎Omericon變異株的疫情期間，住院病人死亡率達58.2%，內容討論台灣健保體系處在崩壞邊緣。衛福部長邱泰源昨表示，這篇投書引用錯誤數據，衛福部希望把正確資訊傳達給世界，因此，一定會寫信給「The Lancet」加以說明。

邱泰源說，台灣的健保及醫療體系獲得世界各國肯定，特別是健保制度滿意度高達9成以上，不讓國人「因貧而病、因病而貧」，這是全民健康最好的典範。但如果用錯誤的數據，呈現出不實的台灣狀況，這是非常不當的行為，也影響此刊物讀者的認知，衛福部非常嚴肅的面對及處理此事。

衛福部經查，該篇文章不僅錯誤百出，且引用錯誤數據。該篇文章刊出後，造成我國醫界譁然。我國健保與醫療體系，為世界各國廣為肯定，健保制度更是避免民眾因窮而病、因病而窮的國家社會保險政策，是國際少數真正實現全民醫療覆蓋的典範。

衛福部國際合作組主任施金水說，若引用錯誤數據，呈現不實的台灣衛生照護狀況，進而誤導該刊物讀者對我國醫療體制認知，衛福部嚴肅以對。因此，衛福部今特向該期刊正式投書，並籲求將該篇不實投書撤稿，以捍衛我國醫療衛生體系聲譽。未來將密切關注「刺胳針」處理情形。