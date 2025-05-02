桃園中路「中悦耑悦」奢華務實 均價43萬/坪

美國實施對等關稅，造成全球股市反轉，市場面臨百年最大經濟危機，而房地產向來是最穩當的資金避風港，在通膨升溫、景氣疑雲壟罩的氛圍下，許多高資產族也將房地產視為避險配套，以因應未來幾年不可預測的環境局勢。

地標級豪宅是紛亂金融局勢下，相對穩當的資金避風港。 圖／中悦建設 提供

地標級豪宅適合大額資金停泊

借鏡台灣房市歷史，房地產避險、抗通膨的特性無庸置疑，富豪購屋置產首選區域地標級豪宅，因其具有奇貨可居的附加價值，較能支撐房價的保值性，同時，高總價大坪數豪宅動輒數千萬至數億，正好適合大額資金停泊。

隨著雙北房價已來到高點，未來成長空間相對受限，不少高資產族將目光轉移至桃園開發中的中路特區豪宅聚落，看好該區緊鄰藝文特區，房價尚有成長空間。豪宅天王中悦建設於中路特區打造「中悦耑悦」，24層崗石凌空地標，是市面上稀有的百坪豪宅，以116-122坪大器格局，提升居住的舒適度，地標級超豪宅吸引不少高端客慕名而來。

中悦建設於中路特區打造「中悦耑悦」24層崗石凌空地標，是市面上稀有的百坪豪宅。 圖／中悦建設 提供

「中悦耑悦」均價每坪43萬元， 把獲利空間留給買家

根據實價登錄統計，截至去年底，中路特區新成屋單坪價格約落在5、60萬，主幹道大興西路三段更出現單坪77萬高價，但中悦建設堅持不哄抬、不炒作，賣合理的價格，「中悦耑悦」單坪均價仍維持開案時的43萬元 ，相當於區域7折價，把獲利空間留給買家，讓品牌粉絲享受到「跟著中悦買房，保值潛力高」的VIP尊寵禮遇。

中悦建設不隨市場景氣起舞，「耑悦」均價仍維持開案時的價格，相當於區域七折價。 圖／中悦建設 提供

中悦建設深根桃園逾三十年，擁有超過6千戶豪宅的精湛實力，儘管近年全台吹起小宅風，中悦還是不隨市場銷售起舞，以「居住舒適」為出發點，提供層峰族群「真正好住的宅邸」。

百坪豪宅、貴冑象徵，以後難再有！

隨著政府實施豪宅限貸令，加上建築成本工料雙漲，市場預估，敢「下重本」蓋豪宅的建商只會越來越少，百坪豪宅具稀缺性，產品日後相對有競爭力。

金字塔尖端客層追求的是百坪以上的「真豪宅」。 圖／中悦建設 提供

「中悦耑悦」大基地、大視野、主幹道第一排，除了百坪寬敞空間，更斥資2500萬打造的日式園藝造景庭院、8米3挑高大廳，泳池採用杜拜精品五星級設備，每個細節都體現豪宅的高標準與訂製感，因此磁吸眼光挑剔的企業家與菁英人士。

目前央行豪宅限貸令，讓大多建商紛紛把產品壓縮在豪宅界線之下，從另一層面來看，也篩選出購屋自由的頂端客層，讓不畏限貸令的真富豪找到自己的同溫層，打造企業人脈網。

「耑悦」泳池採用杜拜精品五星級設備、專業銅銀離子過濾殺菌系統。 圖／中悦建設 提供

業者表示，有買家手捧上億資金，原本鎖定要入手雙北的80多坪豪宅，三代同堂住在一起，來桃園賞屋後發現自己準備的資金，在「中悦耑悦」可以買兩戶百坪產品，夫妻倆和孩子住一戶，父母住在另一戶，全家人住同社區，互相照應又不干擾，讓關係更和諧。此外，中路特區是桃園著名的國際學校聚落，能提供下一代雙語教育環境，是明星學區宅，是紓壓健康宅，也是孝親寵妻宅，更是富人穩健抗通膨標的。

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