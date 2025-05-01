張清芳、蕭煌奇接力登台！新北市美術館5/3-5/4音樂之夜登場 攜手新北市交響樂團、龍潭愛樂管弦樂團打造藝文饗宴

新北市美術館開館系列活動第二週（5月3日、4日）將打造結合流行與古典的跨界音樂盛宴。 圖／新北市文化局 提供

新北市美術館開館系列活動熱力延續，緊接而來的第二週（5/3、5/4）將打造結合流行與古典的跨界音樂盛宴，分別由金曲天后張清芳攜手「新北市交響樂團」，以及金曲歌王蕭煌奇與「龍潭愛樂管弦樂團」接力獻唱。搭配美術館戶外園區的流光市集、建築光雕展演以及館內展覽等藝文活動，打造專屬新北市民的藝文饗宴。

新北市美術館開館系列活動第二週，5月3日晚間邀請「新北市交響樂團」與金曲天后張清芳聯手演出。 圖／新北市文化局 提供

5月3日（六）下午4點半，在新北市美術館戶外園區小舞台，率先由實力派「小男孩樂團」攜手擅長即興創作的「隨心所欲樂團」共同演出《Hey！新美館》。小男孩樂團以膾炙人口的偶像劇金曲和溫暖風格深受樂迷喜愛;隨心所欲樂團則以觀眾互動即興曲為招牌，融合臺灣在地題材與自由創作風格，展現音樂與生活共鳴的精神。晚間7點10分，將迎來《星月芳語：五月的樂章》音樂會，由「新北市交響樂團」與金曲天后張清芳聯手演出，新北市交響樂團率先演奏一系列小約翰．史特勞斯的曲目，接續由張清芳登場獻唱多首經典曲目，在磅礡交響樂中重現她橫跨世代的音樂魅力。

5月3日新北市美術館戶外園區小舞台將有「小男孩樂團」帶來動聽歌曲。(新5月3日新北市美術館戶外園區小舞台將有「小男孩樂團」帶來動聽歌曲。 圖／新北市文化局 提供

5月4日（日）下午，小舞台由「香頌室內樂團」帶來《名畫與動畫的魔法旋律》，以動畫配樂與古典樂章為主軸，帶領觀眾感受跨界的聲音美術館。晚間7點10分，大舞台壓軸登場的《聽見感動：蕭煌奇與龍潭愛樂的共鳴》，由四度獲得金曲獎最佳台語男歌手的蕭煌奇攜手「龍潭愛樂管弦樂團」獻唱，蕭煌奇以渾厚動人的嗓音詮釋人生故事，搭配管弦樂團演奏豐富音樂層次，將帶來一場動人心弦的情感共鳴之夜。

5月4日在新北市美術館戶外園區，由金曲歌王蕭煌奇與龍潭愛樂管弦樂團接力獻唱。 圖／華納音樂 提供

除了音樂演出外，戶外園區周末從下午3點到晚間8點30分，有匯集在地美食、文創與生活選物的「流光市集」。建築光雕展演則以三大單元驚艷全場，包含光雕大秀《共生的呼吸》、品牌動畫《新北市美術館─全民的美術館》以及建築美學式《流動的畫布：色彩詩篇》，將新北市美術館建築立面，化為色彩與光影交織的畫布。最佳觀賞點位於美術館戶外園區的南高地，從這裡可全景欣賞光雕展演，沉浸在藝術與建築之間的對話。

建築光雕展演將新北市美術館建築立面，化為色彩與光影交織的畫布。 圖／新北市文化局 提供

此外，館內四大開館展覽同步展出，週末還有策展人導覽，帶領觀眾深入了解展覽背後的脈絡與策展思維。新北市文化局表示，新北市美術館開館系列活動自4月26日至6月1日每週末登場，活動皆為免費參加，邀請民眾共襄盛舉。因周邊停車空間有限，為避免交通壅塞，建議多加利用大眾交通工具前往。火車可搭乘台鐵至鶯歌站，由文化路出口步行約6分鐘即達；公車可搭乘731、981、917、939副線至「新北市美術館站」，或搭乘702、851至「鶯歌火車站」步行前往。