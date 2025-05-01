張清芳、蕭煌奇接力登台！新北市美術館5/3-5/4音樂之夜登場 攜手新北市交響樂團、龍潭愛樂管弦樂團打造藝文饗宴

文／ 新北市政府文化局 提供

新北市美術館開館系列活動第二週（5月3日、4日）將打造結合流行與古典的跨界音樂盛宴。 圖／新北市文化局 提供
新北市美術館開館系列活動第二週（5月3日、4日）將打造結合流行與古典的跨界音樂盛宴。 圖／新北市文化局 提供

新北市美術館開館系列活動熱力延續，緊接而來的第二週（5/3、5/4）將打造結合流行與古典的跨界音樂盛宴，分別由金曲天后張清芳攜手「新北市交響樂團」，以及金曲歌王蕭煌奇與「龍潭愛樂管弦樂團」接力獻唱。搭配美術館戶外園區的流光市集、建築光雕展演以及館內展覽等藝文活動，打造專屬新北市民的藝文饗宴。

新北市美術館開館系列活動第二週，5月3日晚間邀請「新北市交響樂團」與金曲天后張清芳聯手演出。 圖／新北市文化局 提供
新北市美術館開館系列活動第二週，5月3日晚間邀請「新北市交響樂團」與金曲天后張清芳聯手演出。 圖／新北市文化局 提供

5月3日（六）下午4點半，在新北市美術館戶外園區小舞台，率先由實力派「小男孩樂團」攜手擅長即興創作的「隨心所欲樂團」共同演出《Hey！新美館》。小男孩樂團以膾炙人口的偶像劇金曲和溫暖風格深受樂迷喜愛;隨心所欲樂團則以觀眾互動即興曲為招牌，融合臺灣在地題材與自由創作風格，展現音樂與生活共鳴的精神。晚間7點10分，將迎來《星月芳語：五月的樂章》音樂會，由「新北市交響樂團」與金曲天后張清芳聯手演出，新北市交響樂團率先演奏一系列小約翰．史特勞斯的曲目，接續由張清芳登場獻唱多首經典曲目，在磅礡交響樂中重現她橫跨世代的音樂魅力。

5月3日新北市美術館戶外園區小舞台將有「小男孩樂團」帶來動聽歌曲。(新5月3日新北市美術館戶外園區小舞台將有「小男孩樂團」帶來動聽歌曲。 圖／新北市文化局 提供
5月3日新北市美術館戶外園區小舞台將有「小男孩樂團」帶來動聽歌曲。(新5月3日新北市美術館戶外園區小舞台將有「小男孩樂團」帶來動聽歌曲。 圖／新北市文化局 提供

5月4日（日）下午，小舞台由「香頌室內樂團」帶來《名畫與動畫的魔法旋律》，以動畫配樂與古典樂章為主軸，帶領觀眾感受跨界的聲音美術館。晚間7點10分，大舞台壓軸登場的《聽見感動：蕭煌奇與龍潭愛樂的共鳴》，由四度獲得金曲獎最佳台語男歌手的蕭煌奇攜手「龍潭愛樂管弦樂團」獻唱，蕭煌奇以渾厚動人的嗓音詮釋人生故事，搭配管弦樂團演奏豐富音樂層次，將帶來一場動人心弦的情感共鳴之夜。

5月4日在新北市美術館戶外園區，由金曲歌王蕭煌奇與龍潭愛樂管弦樂團接力獻唱。 圖／華納音樂 提供
5月4日在新北市美術館戶外園區，由金曲歌王蕭煌奇與龍潭愛樂管弦樂團接力獻唱。 圖／華納音樂 提供

除了音樂演出外，戶外園區周末從下午3點到晚間8點30分，有匯集在地美食、文創與生活選物的「流光市集」。建築光雕展演則以三大單元驚艷全場，包含光雕大秀《共生的呼吸》、品牌動畫《新北市美術館─全民的美術館》以及建築美學式《流動的畫布：色彩詩篇》，將新北市美術館建築立面，化為色彩與光影交織的畫布。最佳觀賞點位於美術館戶外園區的南高地，從這裡可全景欣賞光雕展演，沉浸在藝術與建築之間的對話。

建築光雕展演將新北市美術館建築立面，化為色彩與光影交織的畫布。 圖／新北市文化局 提供
建築光雕展演將新北市美術館建築立面，化為色彩與光影交織的畫布。 圖／新北市文化局 提供

此外，館內四大開館展覽同步展出，週末還有策展人導覽，帶領觀眾深入了解展覽背後的脈絡與策展思維。新北市文化局表示，新北市美術館開館系列活動自4月26日至6月1日每週末登場，活動皆為免費參加，邀請民眾共襄盛舉。因周邊停車空間有限，為避免交通壅塞，建議多加利用大眾交通工具前往。火車可搭乘台鐵至鶯歌站，由文化路出口步行約6分鐘即達；公車可搭乘731、981、917、939副線至「新北市美術館站」，或搭乘702、851至「鶯歌火車站」步行前往。

相關新聞

勞動部承攬參考原則、工程會契約範本沒效力 機關不採納也沒差

台北捷運公司「特休小偷」爭議近一個月，在勞動部出手發函後，北捷今終於允諾變更現行契約，納入特休年資併計。但台灣勞動派遣產...

學者分析「川普百日」 盼政府協助搶市場、搶人才

國策院今（30日）邀請專家學者分析美國總統上任一百天的情勢，台灣電動車聯盟副理事長鄭顯聰表示，台灣的隱憂是依賴單一市場，...

協助身障停役者 替代役14年投入8萬人次服務

內政部今天說，推動「替代役提供袍澤生活協助計畫」，遴派具護理及醫學等專長的替代役役男關懷服兵役期間因公致身心障礙的退役人...

案情急轉直下！國民法官審「剴剴」案 保母劉彩萱認罪

．台北地院今開庭審理1歲10個月大男童「剴剴」遭保母凌虐致死案，下午針對保母劉彩萱詰問，劉女承認凌虐兒童妨害身心發展致死、凌虐兒童妨害自由致死、傷害兒童致死3罪，當庭哭著說「對不起」，由於劉彩萱認罪，辯護人聲明要調整辯護方向。

從養蜂到發展水力發電 這社區拚全台第一低碳金級村

苗栗縣頭屋鄉明德社區走向永續翻轉之路，從兩箱義大利蜂開始...明德社區環繞明德水庫，人口僅913人，過去因保護水源水質而限制地方發展，但環保及保育趨勢下，缺點反成優勢，社區投入復育台灣野生蜂、食蛇龜，發展小型水力公民發電廠樣樣來。 近年來在環境類獎項不斷，2024年獲得低碳永續家園村里多元競賽目前最高等級銀級村，社區還要拚更上一層樓。

檢偵辦罷免涉偽造文書 2領銜人收押 基隆民政處長交保

基隆地檢署偵辦罷免綠議員涉嫌偽造文書案，聲押基市府民政處長張淵翔、罷免領銜人紀文荃和國民黨仁愛區黨部主任張金發。基隆地方法院29日晚間開庭審理5個多小時後，裁定紀文荃、張金發收押禁見；張淵翔40萬元交保，限制住居。張淵翔今（30）日凌晨零時20分步出法警室，與妻子一起搭車離開法院，未發一語。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。