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落實善終權益 健保署新增「預立醫療決定簽署」對象、場域
為尊重病人醫療自主，保障病人有知情選擇與決定的權力，衛福部健保署自去年7月1日起，針對特定疾病且具行為能力的住院病人，提供每人終生一次「預立醫療照護諮商費」，但截至今年3月，共51家院所，申報155人次，與原先6萬人次的目標差距頗大，衛福部今最新公告，於5月1日起擴大給付對象，預估約180萬人受惠。
健保署長石崇良表示，預立醫療決定（ACP）是一個人仍具備清楚意識及表達能力下，預先對未來可能失去表達能力時，決定醫療照護方式。113年7月1日起，針對特定疾病且具行為能力的住院病人，提供每人終生一次「預立醫療照護諮商費」，完成簽署者，由健保支付3000點。
健保署指出，預立醫療決定原先適用對象為65歲以上重大傷病且罹患安寧療護收案條件所列的疾病別、輕度失智症CDR0.5至1分、病主法第14條第1項第5款所公告的病名，以及居家醫療照護整合計畫個案。
健保署醫務管理組專委陳依婕說，今最新公告自5月1日起，再擴大新增「65歲以上重大傷病病人」，及「全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫或全民健康保險地區醫院全人全社區照護計畫之65歲以上多重慢性病病人」對象。同時，由住院擴大至醫院門診與基層診所服務，增進預立醫療決定服務可近性，落實善終權益。
陳依婕說，目前全國計有285家醫療機構提供預立醫療照護諮商服務，民眾可至健保署全球資訊網查詢院所名單(路徑：首頁\健保服務\健保醫療服務\院所查詢\健保特約醫事機構查詢)或由健保快易通APP查詢。
健保署強調，預立醫療是實現醫療人權與病人自主的重要一環，同時讓家屬提早瞭解病人真正意願，降低家屬幫病人做決定的為難與不確定感，尊重和支持病人的決定，建構一個更人性化、有尊嚴的末期醫療照護體系，呵護病人尊嚴的善終。
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