故宮預算遭刪凍 海外展覽受波及須尋求社會贊助

故宮今年迎100年，民進黨立委林宜瑾今天指出，因藍白亂砍預算恐讓故宮遭逢百年浩劫，呼籲不分黨派立委支持故宮預算解凍。故宮院長蕭宗煌坦言，出國展覽因此也正在找社會贊助。

林宜瑾今天在立法院表示，國立故宮博物院今年水電費遭刪新台幣1034萬元，媒體政策及業務宣傳費則遭刪除約500多萬，故宮南北院期望在2025年創350萬參觀人次，現在活動資訊無法擴及各族群情況下，非常憂心。

蕭宗煌說，現只得流用推廣教育經費支應水電，但也因此會讓活動減少，像是「百萬學子悠遊博物館專案計畫」場次會降低，現盡量與其他社會企業或是宮廟合作，期望補上差距。宣傳則是較大的問題，例如今年較大的展覽「大美不言」及「美國大都會博物館名作展」，都須拜託共同合作單位加大力道宣傳。

林宜瑾提到，故宮中國旅費遭刪到剩下3萬，而其他國家旅費被刪60%，也就是約178多萬元，一般事務費則遭刪4728萬。故宮今年國際展覽包含捷克、法國等，相關經費遭刪，對布展、卸展、人力等都會造成影響，恐怕也會影響交流成效，更讓外國人覺得台灣對文物維護如此隨便。

蕭宗煌坦言，目前包含中國等單純國外考察就暫且擱置，展覽部分故宮正尋求另外資源讓活動可以順利進行，「我不能說預算被刪就讓工作停擺，或讓文物安全受到障礙，也在尋求其他方式解決，明白地講，就是我們在找社會贊助。」

民進黨立委陳秀寳、郭昱晴同樣關注故宮預算遭刪凍影響，蕭宗煌回應，現只得盡量將影響控制在範圍內。不光海外展覽，如今年國內展覽原先要借馬來西亞展品，也因經費關係只得尋求國內其他單位協助。

蕭宗煌說，現今故宮遭凍結預算約為6億4681萬元，換算約為故宮預算20%以上，這是前所未有情況，過去遭凍結不會超過3%，「現在不解凍對故宮接下來業務運作絕對會有影響」，故宮已送解凍案。林宜瑾也呼籲，立委應不分黨派支持故宮全數解凍預算。