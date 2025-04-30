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駐波蘭代表劉永健投書媒體 盼國際支持台灣參與WHA

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部發言人劉永健。（本報資料照片） 邱德祥
外交部發言人劉永健。（本報資料照片） 邱德祥

波蘭大使劉永健近日撰文投書波蘭主流媒體《選舉日報》（Gazeta Wyborcza），呼籲國際社會基於專業及人權考量，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

《選舉日報》於4月29日刊出劉大使投書指出，第78屆WHA將於2025年5月19日至27日在日內瓦召開，而台灣因不當之政治因素介入，已連續八年被排除在外，不僅剝奪台灣2300萬人民追求更高醫療品質的權利，也讓國際社會錯失台灣回饋貢獻的機會，此情形不公平也不正義。

劉永健強調，台灣長期投入全球公衛工作。2019年12月台灣率先對新冠疫情發出警訊，以科學、透明方式迅速啟動防疫，展現卓越公共衛生專業能力；疫情期間，台灣更與波蘭分享防疫物資與專業技術，協力對抗疫情。

劉永健呼籲，「健康是一項基本人權，每個人都應享有優質醫療服務」。他指出，台灣擁有先進的公共醫療體系與幾近全民涵蓋的健康保險，並持續透過強化基層醫療、推廣心理健康方案及健全社會安全網，提升國民健康福祉，堪為全球衛生治理典範。儘管如此，台灣仍持續追求精進。

劉永健進一步提出，當前全球衛生挑戰尚未結束、未來潛在威脅依然存在，全球健康安全需要所有具備能力與責任的夥伴共同參與。台灣的納入，將有助於推動WHO各項防疫與健康促進政策，並促進經驗分享與策略交流，真正落實「健康為基本人權」的普世價值。支持人權就請支持台灣參與世界衛生大會。

WHA 人權 波蘭 疫情

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