國際導盲犬日 蔡英文籲遵守「4不1問」

今天是「國際導盲犬日」， 前總統蔡英文在臉書表示，公共場所拒絕導盲犬的情形還是一再發生，希望未來執勤中的導盲犬或培訓中導盲犬時，遵守「四不一問」。

蔡英文表示，惠光導盲犬學校告訴她，他們這次一胎誕生了10隻拉不拉多幼犬，邀請我這個曾經的收養家庭，回學校看看。

蔡英文說，導盲犬是「走在左邊的天使」，這10隻小狗即將在今天陸續到寄養家庭接受照顧。長大後，他們都有機會接受訓練成為天使，為視障朋友們打開一道光芒。

蔡英文表示，小狗們之後會出入公共場所，進行社會化的訓練。惠光的工作夥伴跟她說，公共場所拒絕導盲犬的情形還是一再發生，希望未來大家遇到配戴著「導盲鞍」執勤中的導盲犬，或是穿著印有「培訓中導盲犬」的紅色或藍色背心的培訓中導盲犬時，請遵守「四不一問」：不餵食、不撫摸、不呼叫、不拒絕導盲犬出入公共場所、遇牽導盲犬的視障朋友，詢問是否需要協助。

蔡英文說，只要我們多了解、多關懷、多付出，導盲犬為視障朋友帶來的這道光芒，將會更強勁、更亮眼。