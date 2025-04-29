建研所實驗室設全國最大造風機 17級風測橋梁韌性

1歲10個月大男童「剴剴」疑遭被保母劉彩萱、劉若琳聯手凌虐致死，分案由台北地院國民法官法庭審理；合議庭今開庭傳喚證人法務部法醫研究所病理組組長、法醫許倬憲出庭作證，許證稱，「剴剴」因低血溶性休克死亡。 許倬憲表示，「剴剴」相驗時全身多處瘀傷、挫傷，形成皮下組織液鬱積，「剴剴」因血液循環造成細胞缺氧，最終導致低血溶性休克而死亡。

2025-04-29 11:54