快訊

明高溫30度！周四變天降雨機率增 這日首波梅雨鋒面來襲

建研所實驗室設全國最大造風機 17級風測橋梁韌性

中央社／ 台北29日電

對於氣候變遷帶來的極端災害頻率上升，內政部劉世芳今天視察內政部建築研究所設置的「風雨風洞實驗室」，不僅有全國最大造風機與風洞設備，還可提供17級風，進行太陽光電板、無人機與建築橋梁等抗風試驗。

內政部透過新聞稿表示，劉世芳今天前往建研所視察所屬「風雨風洞實驗室」及「防火實驗中心」並表示，實驗中心是台灣建築安全、節能及永續發展的重要支柱，對於國內建築檢測技術的發展與應用貢獻卓著，透過實驗中心的先進設備與技術量能，對防火材料及結構性能、建築設備抗風雨與綠建築節能技術的驗證提供強大後盾。

劉世芳指出，面對氣候變遷與極端災害頻率上升，提升建築物防災與節能韌性刻不容緩，除了風雨風洞實驗室外，防火實驗中心具備國內最完整的防火性能檢測設施，包括建築材料燃燒發熱量試驗設備、建築結構與防火設備耐火實驗設備等，為建築材料與構件提供精確防火測試環境。

劉世芳期許，未來實驗中心能積極配合國家政策發展，研究成果落實法規制定及領航產業研發技術，內政部將持續支持建築研究所提升實驗與研究能量，發揮學研與實驗驗證引領角色，共同推動建築科技創新。

內政部 劉世芳 綠建築

延伸閱讀

藍委爆內政部2月就寫好解凍報告 劉世芳：書面需一致送出

蔣萬安轟「違法不是內政部長說了算」 劉世芳回應了

女碩士貼文「陳菊走了？」被抓造謠 網質疑問都不行...警回應了

【重磅快評】吃台灣米當中國鬼？劉世芳要帶什麼風向

相關新聞

國民法官審剴剴案 法醫：身上瘀傷像被球棒打的一樣

1歲10個月大男童「剴剴」疑遭被保母劉彩萱、劉若琳聯手凌虐致死，分案由台北地院國民法官法庭審理；合議庭今開庭傳喚證人法務部法醫研究所病理組組長、法醫許倬憲出庭作證，許證稱，「剴剴」因低血溶性休克死亡。 許倬憲表示，「剴剴」相驗時全身多處瘀傷、挫傷，形成皮下組織液鬱積，「剴剴」因血液循環造成細胞缺氧，最終導致低血溶性休克而死亡。

照片看歷史／1954年日皇裕仁誕辰 駐華大使辦晚會慶祝

1954年4月29日，當天為日皇裕仁華誕之辰，即日本之天長節，時任日本駐華大使芳澤謙吉偕夫人美智惠，當日下午5至7時在台北賓館舉行隆重的慶祝酒會招待中外各界，我朝野人士及各國駐華使節前來祝賀。...

盤點台灣地熱發電案場 開發走入原鄉引疑慮 紐西蘭為何大成功

經濟部地熱裝置容量2025年底將達到20MW，目標2050年提高到6GW；原民會統計，全國有67%位處原鄉部落。能源轉型走入原鄉，是否會重演資源剝奪的舊劇本？正當政府逐步建立跨部會平台時，原鄉已經出現翻天覆地的變化。

涉包庇環署之狼 張子敬列懲處

前環保署環境督察總隊長李健育，涉嫌利用權勢及機會，對女同仁、女學員性騷和性侵害，日前遭羈押，多位立委昨要求對包庇李的高官...

地熱電廠選址…確保在地知情權 原民會擬修法

地熱電廠選址部落私有地開發，無須部落諮商同意，但風險卻要由部落共同承擔，引起討論。原民會表示，四月二日預告修正「原住民族...

地熱開發在地爭議…台廠欠缺溝通 飲料打發原民

經濟部加速地熱開發，並逐步與地方政府與專家商議調整法規與土地管理制度，不過，學者提出現行三大治理缺口，空間計畫、區域發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。